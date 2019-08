Colori vivaci e soluzioni salva-spazio, ecco come arredare una cucina piccola a Palermo

Pochi metri quadri a disposizione che ci costringono ad avere una cucina piccola? Vanno comunque bene, a patto che non nessun palermitano la trasformi nel cosiddetto "angolo cottura". Per ovvie ragioni, dunque, è importante arredare la cucina piccola in modo intelligente, inserendo in uno spazio limitato tutto ciò che serve. Deve essere abitabile e comoda prima di tutto.

I colori della cucina

Per prima cosa l'occhio vuole la sua parte. Per far sembrare lo spazio più ampio, il suggerimento è di optare per colori vivaci sia per i mobili che per il frigorifero. Una macchia di colore vivace (senza esagerare), renderà la cucina piccola un angolo trendy, piacevole e allegro della casa. Giocate con i colori pastello, con le tonalità che renderanno lo spazio non solo più luminoso ma apparentemente anche più grande.

La scelta dei mobili

Quando si ha poco spazio in cucina è meglio puntare su credenze con ante, cassetti e ripiani dove poter riporre tutto l’occorrente da utilizzare in cucina. Se non avete spazio in larghezza, sfruttate l'altezza: molti mobilifici del palermitano permettono di realizzare pensili su misura alti fino al soffitto.

Ottimizzare gli spazi

Ottimizzare è la parola chiave quando si parla di cucina piccola e di soluzioni salva-spazio. Cercate di usufruire al massimo dello spazio a disposizione, con mensole angolari, ad esempio, con ante scorrevoli, con tavoli consolle allungabili solo all'esigenza. Se parliamo di angolo cottura, invece, meglio rinunciare al tavolo e sfruttare direttamente quello del soggiorno.

Tre indirizzi da conoscere per arredare una cucina piccola a Palermo

Leroy Merlin, in via Filippo Pecoraino e in viale della Regione Siciliana Nord Ovest 9488 a Palermo

Scavolini, viale della Regione Siciliana Nord Ovest 291 a Palermo

Bulthaup, via Nicolò Garzilli 33