Zuppa di fagioli e sparacelli (broccoletti)

La zuppa di fagioli e broccoletti, colorata e gustosa, perfetta per le tavole primaverili, è un piatto facilissimo, "furbo" perchè si può preparare in anticipo, vegan e salutare. Gustosi, buccia sottile, fondenti in bocca. Ho abbinato dei broccoletti lessati e ripassati in padella con un po' di polpa di pomodoro, insaporiti da un leggerissimo soffritto di olio e aglio. Ottimi!!! ecco la ricetta!!

Questo e tanto altro nel mio blog "Pasticci & Pasticcini di Mimma"

Ingredienti per 4 persone:

- 1 conf. di fagioli IGP di Sarconi BELISARIO varietà CANNELLINO NERO

- 1 carota

- 1 cipolla

- 1 gambo di sedano

- 2 foglie d'alloro

- 300 gr. di broccoletti mondati e lessati

- 1 lattina di polpa di pomodoro da 400 gr.

- 1 spicchio d'aglio

- olio extravergine d'oliva

Procedimento:

- mettere a bagno i fagioli per 12 ore

- lessare i fagioli con il battuto di sedano, cipolla, carota

- aggiungere la foglia d'alloro

- a metà cottura regolare di sale . Completare la cottura e mettere da parte

- nel frattempo mondare e lessare i broccoletti in acqua salata, lasciandoli al dente

- preparare in una padella il soffritto con 20 gr. di olio extravergine d'oliva e l'aglio tritato

- aggiungere la polpa di pomodoro e soffriggere per 3 minuti

- aggiungere i broccoletti e aggiustare di sale

- cuocere a fuoco basso per 2 minuti

- aggiungere i broccoletti alla zuppa di fagioli

- aggiungere un giro d'olio d'oliva e servire calda