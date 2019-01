Crostata di mele speziata con crema pasticcera

La crostata con crema pasticcera e mele è, secondo me, uno dei dolci più goduriosi che ci siano. Il perfetto connubio di consistenze diverse: la friabilità della pasta frolla, la setosità della crema pasticcera profumata di limone e la morbidezza delle mele. Perfetto per una coccola in questo freddo siberiano che ci ha investiti, specialmente al Sud, dove non siamo abituati a certe temperature o, addirittura, alla neve!

Io l'ho preparata con la mia classica pasta frolla, collaudatissima e sempre di successo. Un'ottima crema pasticcera, con poche uova e tante zeste di limone e poi ho cosparso la superficie con un misto di zucchero di canna mescolato a cannella, cardamomo e chiodi di garofano macinati finemente. E il profumo pervaderà la vostra cucina, la vostra casa, regalandovi un momento di meritato relax. Ecco la ricetta:

Questo e tanto altro nel mio blog "Pasticci & Pasticcini di Mimma"

Ingredienti per uno stampo da 24 cm

Ingredienti per la frolla:

- 1\2 kg di farina 00

- 200 gr. di zucchero a velo

- 200 gr. di burro morbido

- 1 pizzico di vanillina

- 1 cucchiaino di lievito per dolci

- 3 tuorli

- 3 cucchiai di latte

Ingredienti per la crema pasticcera al limone:

- 1\2 l. di latte intero

- 100 gr. amido per dolci o farina 00

- 150 gr. zucchero

- zeste di 1 limone non trattato

- 2 tuorli

- 1 pizzico di vanillina

per guarnire:

- 2 mele

- 100 gr. zucchero di canna

- mezza stecca di cannella, 2 semi di cardamomo, 3 chiodi di garofano macinati

Procedimento per la frolla:

- impastare velocemente tutti gli ingredienti sino ad avere un impasto granuloso ma ben amalgamato

- formare una palla e fare ripisare in frigo per mezz'ora

- trascorso il tempo , stendere la pasta e foderare uno stampo rotondo con carta forno

- pungere la frolla con i rebbi della forchetta

Procedimento per la crema pasticcera al limone :

- in una casseruola sciogliere l'amido con poco latte sciogliendo tutti i grumi

- aggiungere il resto del latte e tutti gli altri ingredienti e mescolare bene

- porre la casseruola sul fuoco e mescolare, a fuoco basso, sino a che il composto velerà il cucchiaio

- togliere dal fuoco e lasciare intiepidire

Nel frattempo:

- sbucciare e tagliare a fettine le due mele irrorandole con succo di limone

- polverizzare mezza stecca di cannella, 3 chiodi di garofano e due semi di cardamomo e mescolare il composto allo zucchero di canna

Assemblaggio del dolce:

- sulla frolla già stesa nello stampo versare la crema e livellare bene

- aggiungere le mele a fettine a raggiera

- con una striscia di frolla rifinire il bordo della crostata

- cospargere con lo zucchero di canna mescolato alle spezie

- infornare a 180° per 30 minuti



Gallery