Sofficini homemade #iorestoacasa

I sofficini homemade sono una vera risorsa in un momento come questo in cui #iorestoacasa è diventato il nostro primo comandamento. Da molto tempo non pubblicavo e mai avrei immaginato di scrivere in questo momento storico così doloroso e angosciante. Siamo in piena crisi da Coronvirus e sono saltati tutti i nostri modelli comportamentali ,assediati da un pericolo che non vediamo ma che, quotidianamente, sta mietendo migliaia di vittime in tutto il nostro Paese ma anche in tutto il resto del Mondo.

Siamo sgomenti e indifesi, non abbiamo mai vissuto una crisi simile e l'unico modo per tentare di arginare la PANDEMIA è quello di stare a casa e limitare i contatti con gli altri all'indispensabile come, appunto, fare la spesa o comprare le medicine. Ognuno di noi cerca di escogitare strategie anti stress, ognuno seguendo le proprie inclinazioni ed io, naturalmente, cucino!

Da molto tempo pensavo di preparare i sofficini a casa. Non li ho mai comprati ma immaginavo fossero buoni quindi mi sono documentata, ho letto varie ricette e ho elaborato una mia sintesi che si è rivelata vincente. La mia versione è senza uova nell'impasto e prevede una quantità di latte doppia rispetto la farina. Con la mia dose ne sono venuti 24 con un diametro di 10 centimetri. La sfoglia si stende molto facilmente. Non stendetela troppo sottile sia perchè i sofficini farciti si romperebbero, sia perchè l'involucro ha un buon sapore che si armonizza perfettamente con i vari ripieni. Naturalmente potrete usare le farciture che volete e anche dimezzare le dosi ma io sono sempre convinta che, una volta che si utilizzano varie cose per una preparazione, tanto vale farle abbondanti e congelarle.

Ingredienti per 24 sofficini

Ingredienti per la sfoglia:

- 800 gr. di latte intero

- 400 gr. farina 00

- 30 gr. di burro

- 1 cucchiaino di sale

Ingredienti per la besciamella:

- 300 gr. di latte

- 40 gr. di farina 00

- 1 cucchiaino di sale

- noce moscata q.b.

Ingredienti per la farcia 1

- 100 gr. mortadella

- 100 gr. provoletta

- 1 scatoletta di funghi al naturale

- 1\2 dose di besciamella pari a circa 200 gr.

- 1 cucchiaio di olio d'oliva

- sale , origano e pepe q.b.

Ingredienti per la farcia 2

- 1 scatoletta di pomodoro a pezzetti da 400 gr. sgocciolati dal sugo

- 150 gr. prosciutto cotto

- 1\2 dose di besciamella pari a circa 200 gr.

- 1 cucchiaio di olio d'oliva

- sale , origano e pepe q.b.

Panatura:

- 4 uova

- 300 gr. pangrattato

Per prima cosa preparate l'impasto per la sfoglia perchè dovrà raffreddare completamente prima di essere stesa. Io l'ho preparata nel Bimby con il metodo che si usa per fare la pasta bignè

Procedimentoper l'impasto con il Bimby:

- nel boccale mettere il latte, il sale, il burro e cuocere 7 minuti 100° vel 1

- aggiungere la farina in un colpo solo e lavorare l'impasto, per tre volte a distanza di qualche minuto, 1 min. vel 7

- mettere l'impasto in una ciotola, coprirlo con la pellicola e farlo raffreddare

Procedimento per l'impasto manuale:

- in una pentola versare il latte, il burro e il sale

- portare a bollore e abbassare al minimo la fiamma continuando la bollitura per 4 minuti

- spegnere il fuoco e aggiungere la farina in un solo colpo

-mescolare energicamente con una spatola o una paletta di legno sino a che l'impasto si staccherà dalle pareti della pentola

- mettere l'impasto in una ciotola, coprirlo con la pellicola e farlo raffreddare

Assemblaggio:

- nel frattempo preparare le farce spezzettando tutti gli ingredienti, amalgamando bene e aggiustando di sale e (facoltativo)pepe

- quando l'impasto si sarà raffreddato , stenderlo su un piano infarinato con il matterello ad almeno 1 mm quindi non troppo sottile

- tagliare i dischi con una tazza o con le formine

- farcire, spennellare i bordi con pochissima acqua e sigillare

- quando avrete esaurito tutti gli ingredienti, passate i sofficini nelle uova sbattute e nel pangrattato

- potete friggerli in abbondante olio di semi o cucinarli al forno. Il resto potrete congelarli su dei vassoi e poi trasferire nei sacchetti da freezer per averli sempre a disposizione.



