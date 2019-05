Farinata al forno con melanzane grigliate

La farinata non è, esattamente, un piatto della cucina tipica siciliana ma, la farina di ceci, lo è! A Palermo la utilizziamo per fare le panelle, deliziose, fritte, per farcire soffici panini. Amo il gusto dei ceci e quindi ho provato anche la farinata, stesse dosi ma procedimento diverso, anche per la cottura.

La farinata di ceci è una specialità ligure e si prepara con farina di ceci, acqua, olio extra vergine, sale e rosmarino. Tipica dei locali storici genovesi, la farinata è cotta nel forno a legna proprio per permettere una cottura croccante dei bordi, che è la sua caratteristica. Si prepara agevolmente a casa in forno elettrico ad alta temperature. Si mangia tiepida con una spolverata di pepe nero macinato. Io ho provato a farcirla con delle profumatissime melanzane grigliate con aglio, menta e origano e vi assicuro che è stata una cena da re!!

Questo e tanto altro nel mio blog "Pasticci & Pasticcini di Mimma"

Ingredienti per 4 persone:

- 400 gr. farina di ceci

- 1.200 gr. di acqua

- 150 ml olio extravergine d'oliva + 1 cucchiaio

- rametto di rosmarino

- sale 2 cucchiaini

Per la farcitura:

- 1 melanzana viola grossa

- 1 rametto di menta

- 1 spicchio daglio

- 1 cucchiaino di origano

- 6 cucchiai di olio extravergine doliva

Procedimento :

- in un mixer (io nel Bimby 1 min. vel 6) mescolate bene la farina di ceci, il sale, 1 cucchiaio di olio d'oliva e l'acqua eliminando tutti i grumi

- lasciare riposare 4 ore

- eliminare eventuale schiuma che si sia formata

- nel frattempo grigliare le fette di melanzana e condire con olio, aglio tritato , menta tritata e sale

mettere da parte

- in una larga teglia rotonda o rettangolare versate tutto l'olio e sopra la pastella ottenuta di farina di ceci e acqua

- spargere gli aghi di rosmarino e infornare in forno caldo a 220° per 30 minuti sino a che sia dorata in superficie

- sfornarla e cospargerla con poco sale grosso e aghi di rosmarino tritati

- tagliare la farinata a metà e farcirla con le melanzane grigliate. Coprire con l'altra metà, tagliare a spicchi e servire



Gallery