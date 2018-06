Peperoni ripieni di riso e formaggio caprino

I peperoni ripieni di riso e caprino sono la soluzione giusta, facile e gustosa per un pranzo o una cena estiva. "Furbi" perchè si possono preparare in anticipo e gustare, sia caldi che freddi, al ritorno dal mare o dall'ufficio. Io ho utilizzato dei peperoni rossi rotondi, bellissimi, dolci e profumati ma potrete utilizzare qualsiasi tipo di questo gustoso ortaggio.

Il riso l'ho cucinato a vapore e condito con abbondante formaggio caprino, olio extravergine d'oliva e basilico fresco. Con questa ottima farcia, leggera ma gustosa si riempiono i peperoni e si passano in forno caldo per una ventina di minuti, giusto il tempo di farli appassire. Servire sia caldi che freddi, sono buonissimi comunque!

N.B. Se non amate i formaggi caprini potrete sostituirli con qualsiasi altro formaggio morbido e filante

Questo e tanto altro nel mio blog Pasticci & Pasticcini di Mimma"

Ingredienti per 4 persone:

- 8 peperoni rotondi piccoli oppure 4 grandi

- 350 gr. riso Roma

- 700 gr. acqua

- 1 cucchiaino di sale

- 200 gr. formaggio caprino "TOMA GIOVANE"

- 2 cucchiai di basilico fresco a pezzetti

- peperoncino tritato

- una spolverata di aglio in polvere

- olio extravergine d'oliva

Procedimento per il riso a vapore:

- mettere in una pentola, a freddo, il riso, l'acqua, il sale e mescolare

- mettere il coperchio e portare a bollore

- appena bolle spegnere il fuoco e non togliere il coperchio nè mescolare

- dopo 15 minuti togliere il coperchio e mescolare

- il riso sarà cotto e perfettamente sgranato

- condire con 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, peperoncino, aglio in polvere, il caprino a scaglie , il basilico e mescolare bene

Assemblaggio e cottura:

- lavare e asciugare i peperoni

- togliere la calotta superiore con il picciolo e mettere da parte

- farcire i peperoni con il riso condito

- disporre i peperoni in una pirofile e coprirli con il picciolo

- dare un giro di olio d'oliva extravergine e cuocere in forno caldo a 200° per 20 minuti

- servire caldi o freddi

Gallery