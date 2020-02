Pasta con cime di rapa, cozze e gamberi

Oggi vi propongo un primo piatto di grande gusto ma soprattutto nuovo. Ho accostato dei sapori classici, dolci e profumati come quelli dei gamberi e delle cozze, al gusto lievemente “amarostico” delle cime di rapa che, conferiscono a questa preparazione, un equilibrio perfetto. Gustare questo primo piatto sarà un’esplosione di profumi e sapori, un’esperienza sensoriale godibilissima e ricca che non dimenticherete!

Ingredienti per 4 persone:

- 1 kg di cozze

- 600 gr. Di gamberi mazzancolle

- 1 mazzo di cime di rapa

- 1 peperoncino

- 2 spicchi d’aglio

- Prezzemolo fresco

- Olio extravergine d’oliva

Procedimento:

- - Mondare e lavare le cime di rapa

- - Lessarle in acqua salata per 5 minuti e scolarle

- - Lavare le cozze e metterle in una pentola, senz’acqua, sino a che si saranno aperte le valve

- . Togliere i mitili dalle valve e mettere in una ciotolina insieme a qualche cucchiaio dell’acqua che hanno emesso

- Lavare e sgusciare i gamberi

- In una larga padella preparare un soffritto con 50 gr. d’olio d’oliva , prezzemolo, peperoncino e aggiungere i gamberi, cuocendoli per 3 minuti, mescolando

- - Aggiungere le cozze, 2 minuti, mescolando

- - Aggiungere le cime di rapa strizzate , 2 minuti, mescolando

- - Togliere la padella dal fuoco

- - Nel frattempo lessare la pasta, scolarla e padellarla con il condimento

- - Aggiungere una manciata di prezzemolo fresco e servire