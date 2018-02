Panini per hamburger: come prepararli in casa

I Panini per hamburger sono una vera "coccola" per i nostri cari, piccoli o grandi che siano. Sani, privi di additivi e conservanti, si mantengono soffici per giorni e si possono anche congelare. Farciti con appetitosi hamburger "homemade", di carne buona, certificata e arricchiti da altri profumati ingredienti, danno vita a cene golose , mille volte meglio che nei vituperati fast food. La ricetta che ho seguito è quella di Paoletta del blog "Anice & Cannella". Un impasto "diretto" e quindi con tempi accettabili per il mio carattere impaziente. Stupendi !! sofficissimi, gustosi e... facilissimi! Provateli e li ripeterete mille e mille volte!

Questo e tanto altro nel mio blog "Pasticci & Pasticcini di Mimma"

Ingredienti:

- 250 gr farina di grano tenero tipo 1 RUGGERI

- 250 gr. Farina Manitoba

- Latte intero 300/325 ml

- Burro 30gr

- Strutto 10gr

- Zucchero 20gr

- Lievito di birra fresco 8gr

- Sale 10gr

- 1 cucchiaino di miele

Latte per pennellare

Semi di sesamo

Procedimento:

- Intiepidire il latte e sciogliervi dentro il lievito e il malto (in mancanza di questo miele).

- Lasciar riposare 10 minuti e nel frattempo setacciare insieme le due farine.

- Mettere la farina in una ciotola, versarvi il latte gradatamente e far assorbire.

- Aggiungere lo zucchero, il sale, lo strutto e il burro. Impastare bene a mano o nella mdp.(io nella planetaria )

- Far lievitare l'impasto fino al raddoppio, ci vorrà circa 1 ora e 1/2...

- A questo punto sgonfiare un poco l'impasto, e fare le pieghe del secondo tipo. Lasciare riposare coperto circa 15/20'.

- Poi, senza maneggiarlo troppo, fare pezzature da 90 gr. l'una.

- Formare i panini e poggiarli su una teglia ricoperta di carta forno.

- Far riposare 10' poi pennellare di latte, spolverare di semi di sesamo e lasciar lievitare 1 ora

- Infornare a 180°/190° fino a doratura.