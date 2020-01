Muffins salati con cime di rape e pancetta

I muffins con le cime di rapa sono una vera delizia. Un goloso aperitivo, abbinato ad un bicchiere di vino rosso oppure elemento per una cena divertente e sfiziosa. Io amo le cime di rapa per il loro, inconfondibile, sapore amarostico, il profumo la versatilità. E' una verdura invernale e, quì nel mio blog, troverete molte ricette con questo ingrediente.

In questi muffins la base di profumata farina di farro, abbinata al gusto dei semi di sesamo e di girasole, insieme a della buona (poca) pancetta coppata e formaggio dà vita ad una preparazione che metterà d'accordo tutti!

Questo e tanto altro nel mio blog "Pasticci & Pasticcini di Mimma"

Ingredienti per 4 persone:

- 100 gr. farina di farro

- 100 gr. farina 00

- 3 uova intere

- 70 gr.olio d'oliva extravergine

- 80 gr. vino bianco

- 30 gr. semi di sesamo

- 30 gr. semi di girasole

- 100 gr. pancetta

- 100 gr. svizzero tritato grossolanamente

- 100 gr. cime di rapa lessare e strizzate

- 1\2 cucchiaino di peperoncino macinato

- 3 cucchiai di olio d'oliva per la pancetta

- 1\2 cucchiaino di aglio in polvere

- 1 bustina di lievito per torte salate

Procedimento:

- lavare e lessare le cime di rapa, scolarle e strizzarle per bene

- in una padella versare 3 cucchiai di olio d'oliva, 1\2 cucchiaino di aglio in polvere e rosolare le cime di rapa con la pancetta a pezzetti per 3 minuti e mettere da parte

- in un mixer (io nel Bimby) versare la farina di Farro, le uova, l'olio d'oliva, il vino bianco, la bustina di lievito per torte salate e mescolare bene , con il Bimby 1 min. vel 7

- aggiungere le cime di rapa con la pancetta, i semi di sesamo e il formaggio e mescolare 10 sec. vel 4

- versare il composto nei pirottini in una teglia da muffins, cospargere la superficie con i semi di girasole e infornare in forno caldo a 200° per 10 minuti

- servire caldi o tiepidi e, se avanzano, sono buoni anche dopo un paio di giorni. Basta riscaldarli!!



Gallery