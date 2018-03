"Frittedda" di fave, piselli e carciofi

La "Frittedda" di fave e piselli e carciofi , contrariamente a ciò che si può immaginare, non è una frittura. Si tratta di una saporitissima pietanza, completamente vegetale, composta da fave e piselli freschi ai quali, talvolta, si aggiungono anche i carciofi, cotti in umido, in bianco e , se possibile, profumati con un pò di finocchietto selvatico.

Un contorno pregiato e goloso che può anche diventare piatto unico se utilizzato per condire la pasta oppure per dare vita e sapore alle uova , lievemente, strapazzate. Naturalmente, in questa stagione, immancabile sulle nostre tavole ma, grazie ai surgelati, è possibile preparare questa pietanza, tutto l'anno. La preparazione è semplice e il risultato è un tripudio di sapori e profumi primaverili.

Ingredienti per 4 persone:

- 1 kg di fave da sgusciare oppure 400 gr. di fave surgelate

- 1 kg di piselli da sgusciare oppure 400 gr. di piselli surgelati

- 4 carciofi

- 4 cipollotti lunghi

- 50 gr. di finocchietti selvatici lessati e tritati

- 40 gr. olio extravergine d'oliva

Procedimento con gli ingredienti freschi:

- mondare i carciofi e ricavare i cuori, affettarli sottilmente e metterli a bagno in acqua acidulata con limone

- sgusciare le fave e i piselli

- in una larga casseruola o padella aggiungere l'olio extravergine d'oliva e i cipollotti mondati e affettati

- aggiungere i carciofi sgocciolati e rosolare per 3 minuti

- aggiungere le fave e i piselli e rosolare 1 minuto

- aggiungere 4 cucchiai d'acqua, aggiustare di sale e cuocere a fuoco bassissimo, con il coperchio, per 10 minuti

- assaggiare e, se il caso , proseguire la cottura per qualche minuto con qualche cucchiaio d'acqua (facoltativo)

- devono cuocere ma non spappolarsi

- servire calda o fredda

Procedimento con ingredienti surgelati:

- lessare le fave al dente e mettere da parte

- lessare i piselli al dente e mettere da parte

- lessare i cuori di carciofo al dente e mettere da parte

- - in una larga casseruola o padella aggiungere l'olio extravergine d'oliva e i cipollotti mondati e affettati

- aggiungere i carciofi sgocciolati e rosolare per 3 minuti

- aggiungere le fave e i piselli e rosolare 1 minuto

- aggiungere 4 cucchiai d'acqua, aggiustare di sale e cuocere a fuoco bassissimo, con il coperchio, per 10 minuti

- assaggiare e, se il caso , proseguire la cottura per qualche minuto con qualche cucchiaio d'acqua (facoltativo)

- devono cuocere ma non spappolarsi

- servire calda o fredda

