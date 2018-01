Crostatine salate con zucca e noci

Le crostatine di zucca e noci sono un'ottima alternativa finger food, per appetitosi apericena, per arricchire il menu degli antipasti o anche, soltanto, per far mangiare, anche ai bambini, questo ortaggio così ricco di proprietà salutari. Mi rendo conto che abbiamo appena superato le cene e pranzi pantagruelici tipici delle Festività natalizie e di fine anno ma, questa ricetta, leggera e gustosa, ci aiuterà a riprendere i ritmi normali senza troppi traumi.

Il guscio di queste crostatine è costituito dalla gustosa e leggerissima brisè al vino bianco del mio caro amico Francesco del blog "La Cucina degli Angeli" mentre il ripieno di zucca è arricchito con noci tritate e poco formaggio. Facilissime e anche belle da vedere, possono essere realizzate anche in un'unica forma. Ecco quindi ecco la ricetta:

ingredienti per 4 persone :

per la brisè

- 100 gr di vino bianco

- 80 gr di Olio Extra vergine di oliva

- Un pizzico di sale

- 300 gr di farina

Ingredienti per la farcia:

- 400 gr. di zucca mondata e tagliata a cubetti

- 20 gr. olio extravergine d'oliva

- 1 spicchio d'aglio

- 1 uovo intero

- 1 pizzico di sale

- 3 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

- 50 gr. noci tritate grossolanamente

- 50 gr. formaggio grattugiato ( io caciocavallo stagionato)

- 50 gr. di provola fresca o altro formaggio che fonda con facilità

Procedimento Bimby :

- inserire nel boccale tutti gli ingredienti e impastare 1 min. vel 7

- togliere l'impasto dal boccale, avvolgerlo in pellicola trasparente e porre in frigo per 30 minuti

- nel frattempo, in una larga padella, versare l'olio d'oliva e l'aglio tritato finissimo

- soffriggere a fuoco basso per 1 minuto

- aggiungere la zucca tagliata a cubetti e mescolare

- aggiustare di sale e fare cuocere a fuoco basso sino a che sarà appena morbida

- frullare nel Bimby la zucca cotta 15 sec. vel 7

- aggiungere il formaggio grattugiato, l'uovo, il prezzemolo tritato e mescolare 5 sec. vel 3 spatolando

- aggiungere le noci tritate grossolanamente e mescolare a mano, con la paletta

- stendere la brisè in una sfoglia sottile e ritagliare dei dischetti che possano essere inseriti nei pirottini di carta dei muffins

- formare le crostatine e riempirle con la farcia di zucca e noci

- inserire al centro di ogni crostatina un pezzettino di formaggio fresco

- decorare con una fogliolina di brisè

- cuocere in forno già caldo a 200° per 10 minuti

- sfornare

- si consumano sia calde che a temperatura ambiente

Procedimento manuale:

- Impastare tutti gli ingredienti in una ciotola sino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo

- avvolgerel'impasto con pellicola trasparente e porre in frigo per 30 minuti

- nel frattempo, in una larga padella, versare l'olio d'oliva e l'aglio tritato finissimo

- soffriggere a fuoco basso per 1 minuto

- aggiungere la zucca tagliata a cubetti e mescolare

- aggiustare di sale e fare cuocere a fuoco basso sino a che sarà appena morbida

- con una forchetta schiacciare la zucca cotta in una ciotola

- aggiungere il formaggio grattugiato, l'uovo, il prezzemolo tritato, le noci tritate grossolanamente e aggiustare di sale

- stendere la brisè in una sfoglia sottile e ritagliare dei dischetti che possano essere inseriti nei pirottini di carta dei muffins

- formare le crostatine e riempirle con la farcia di zucca e noci

- inserire al centro di ogni crostatina un pezzettino di formaggio fresco

- decorare con una fogliolina di brisè

- cuocere in forno già caldo a 200° per 10 minuti

- sfornare

- si consumano sia calde che a temperatura ambiente