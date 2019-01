Le Cosce di pollo ripiene di salsiccia sono un secondo piatto davvero gustoso, anzi succulento! Io con questa farcia imbottisco la faraona per Natale oppure il tacchino. Ma se vogliamo preparare un piatto gustoso, per una cena tra amici o per la tavola domenicale, questa è la ricetta giusta. Mette d'accordo tutti!

Occorrono delle cosce di pollo disossate in ragione di una a testa, della buona salsiccia e il gioco è fatto. Si possono anche preparare in anticipo e scaldare al momento di servire, quindi è anche un piatto "furbo". Ecco la ricetta:

Ingredienti per 4 persone:

- 4 cosce di pollo disossate

- 400 gr. salsiccia di maiale tolta dal budello

- 1 uovo

- 3 cucchiai di formaggio grattugiato (io caciocavallo stagionato)

- 4 cipolloti

- 2 cucchiai di pangrattato

- 2 cucchiai di prezzemoro fresco tritato

- 1 cucchiaino di noce moscata

- olio d'oliva q.b.

- 1\2 bicchiere di vino bianco

- 1 rametto di rosmarino

- 1 rametto di salvia

Procedimento:

- togliere la salsiccia dal budello e soffriggerla in una larga padella con qualche cucchiaio d'olio e i cipollotti tritati

- sfumare con metà del vino bianco e togliere dal fuoco. Fare raffreddare

- in una ciotola mettere la salsiccia rosolata, l'uovo, il formaggio grattugiato, il pangrattato, il prezzemolo e mescolare bene

- prendere le cosce di pollo disossate con la pelle sul lato inferiore , aggiungere pochissimo sale e stendere il composto sulla parte superiore

- arrotolare chiudendo anche le parti laterali e legare bene con un laccio per alimenti

- rosolare le cosce in una casseruola con 2 cucchiai d'olio d'oliva, salare e sfumare con il resto del vino bianco

- aggiungere 3 cucchiai d'acqua , incoperchiare e cuocere, a fuoco basso per 40 minuti

- fare intiepidire prima di tagliare a fette

