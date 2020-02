Ciambellone alle mandorle e cioccolato (glutenfree)

Il ciambellone alle mandorle e cioccolato è la sintesi perfetta tra salubrità e gusto. La farina di mandorle, oltre a conferire friabilità e gusto, ci permette di introdurre nel nostro organismo la giusta dose quotidiana di oli essenziali e antiossidanti. Le mandorle vantano incredibili proprietà benefiche,perchè contengono grassi “buoni”, proteine, vitamine e sali minerali. Un alto valore nutrizionale, un toccasana per il sistema cardiovascolare: rinforzano ossa, denti, unghie e capelli e sono amiche del sistema immunitario. Il cioccolato fondente si associa magnificamente donando energia. Ve lo consiglio sia perchè è davvero facilissimo, sia perchè è gluten free. Si mantiene perfettamente per giorni.

Questo e tanto altro nel mio blog "Pasticci & Pasticcini di Mimma "

Ingredienti :

- 150 gr. di farina di mandorle

- 100 gr. fecola di patate

- 50 gr. farina 00 (si può omettere aumentando di 50 gr. la dose di fecola di patate)

- 200 gr. di zucchero

- 3 uova intere

- 70 gr. di latte

- 100 gr. olio di semi di girasole o mais

- 100 gr. cioccolato fondente tritato a scaglie

- 1 fialetta aroma mandorla

- 1 bustina vanillina oppure i semi di mezza bacca di vaniglia

- 1 bustina di lievito per dolci

- 50 gr. granella di zucchero

Procedimento manuale:

- in una ciotola montare le uova con lo zucchero sino a che diventano spumose

- aggiungere tutti gli altri ingredienti tranne le scaglie di cioccolata

- mescolare bene e aggiungere il cioccolato

- imburrare e infarinare uno stampo per ciambellone

- versare il composto , aggiungere la granella di zucchero e infornare inforno già caldo a 180° per 40 minuti

- fare la prova stecchino e sfornare

procedimento Bimby:

- nel boccale inserire le uova e lo zucchero : 1 min. vel. 7

- inserire tutti gli altri ingredienti tranne la cioccolata: 1 min. vel. 7

- aggiungere la cioccolata e mescolare con la spatola delicatamente

- imburrare e infarinare uno stampo per ciambellone

- versare il composto, aggiungere la granella di zucchero e infornare inforno già caldo a 180° per 40 minuti

- fare la prova stecchino e sfornare