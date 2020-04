Cassata al forno, ricetta e preparazione

La cassata al forno è la versione semplificata , ma ugualmente buona, della cassata classica, quella stupenda, barocca, ridondante di decori e frutta candita. Ve la propongo per le imminenti festività pasquali perchè gli ingredienti si possono trovare in qualsiasi supermercato e comunque non potremo acquistare i dolci nelle pasticcerie , momentaneamente, chiuse per il Corona virus che ci affligge. Quindi, non perdiamoci d'animo! non rinunciamo alle nostre tradizioni mai, neanche in questo frangente così doloroso per tutti.

Ingredienti per uno stampo da 24 cm.:

Per la frolla bianca:

- 1\2 kg di farina 0

- 180 gr. di strutto

- 180 gr. di zucchero semolato

- 1 uovo intero

- 50 gr. di acqua

- 1 cucchiaino di ammoniaca

- 1 bustina di vanillina

per la crema di ricotta:

- 1\2 kg ricotta fresca di pecora ben sgocciolata

- 150 gr. di zucchero semolato

- 50 gr. goccine cioccolato fondente

- 70 gr. scorze d'arancia candita tritata

- 1 cucchiaio di cannella macinata

- 30 gr. di pistacchi tritati (facoltativi)

- 70 gr. di zuccata a pezzettini

- 1 bustina di vanillina

Procedimento per la crema di ricotta:

- mescolare la ricotta con lo zucchero e i semi di vaniglia

- passare al setaccio la ricotta con un passaverdure

- aggiungere le gocce di cioccolato e la frutta candita

Procedimento per la frolla e assemblaggio:

- impastare in una planetaria, o manualmente, tutti gli ingredienti, aggiungendo l'acqua gradualmente

- lavorare sino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo

- avvolgere nella pellicola e fare riposare in frigo per 1\2 ora

- riprendere l'impasto e dividerlo in due parti, una piu' grande dell'altra per foderare lo stampo, l'altra , piu' piccola, per coprire lo stampo

- stendere l'impasto e foderare uno stampo imburrato e infarinato, coprendo anche i bordi

- pungere il fondo con i rebbi della forchetta

- riempire l'involucro con la crema di ricotta

- coprire con il resto di frolla e chiudere bene i bordi

- pungere il "coperchio" della torta con i rebbi della forchetta

- cuocere in forno caldo a 180° per 50 minuti

- sfornare e lasciare raffreddare bene prima di sformarla, capovolta, su un piatto da portata

- spolverare di zucchero a velo

