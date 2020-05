Busiate fresche con pesce spada, melanzane e menta

Le busiate con pesce spada, melanzane e menta sono un piatto tipico della zona di Trapani ma che replichiamo , con piacere in tutta la Sicilia. Io lo amo particolarmente perchè mi ricorda i giorni che, abitualmente ogni estate, trascorriamo a SanVito Lo Capo, celeberrima località balneare, di fronte l'Africa, con spiagge bianche caraibiche e patria del Cous Cous.

In questi mesi di lockdown... di infinita solitudine e costrizione nelle nostre case, spesso mi sono aggrappata ai ricordi dei momenti belli e tra questi ci sono le vacanze con il mio doppio con il quale, oltre a tutte le altre cose, condivido l'amore per il mare e il buon cibo. Quindi, questa volta, ho anche preparato le Busiate , tipico formato di pasta fresca senza uova, chiedendo spiegazioni ad amici e conoscenti della zona. L'esperimento è riuscito e quindi ho deciso di fare un breve video per farvi vedere come dare la forma alla pasta. Vi assicuro che vi divertirete tantissimo a fare la pasta fresca a casa e poi....il condimento con tutto il sapore e il profumo del Mediterraneo vi conquisterà. ecco pure il video:

Ingredienti per le busiate per 4 persone:

- gr 500 farina di semola rimacinata

- gr 200 di acqua

- 1\2 cucchiaino di sale

Procedimento per le BUSIATE:

- impastare la farina con l'acqua e il sale sino ad ottenere un impasto liscio. Se occorre aggiungere qualche cucchiaio d'acqua. L'idratazione dipende dal tipo di farina e la dose di acqua è indicativa

- lasciare riposare l'impasto per mezz'ora e poi formare le busiate come dal video

- stendere le busiate su un canovaccio pulito spelverizzato di farina per non farle attaccare

Ingredienti per il condimento per 4 persone:

- gr 400 di pesce spada fresco o surgelato

- 2 melanzane viola

- 1\2 kg di pomodorini Piccadilly o datterino o ciliegino

- 1 mazzetto di menta fresca

- 2 spicchi d'aglio

- peperoncino (facoltativo)

- olio extravergine d'oliva

- olio di semi per friggere

Procedimento:

- tagliare a tocchetti le melanzane sbucciate e friggerle in abbondante olio di semi. Mettere da parte a sgocciolare su carta da cucina

- tagliare i pomodorini a pezzetti e lasciare gocciolare il liquido di vegetazione

- tagliare il pesce spada a tocchetti piccoli e mettere da parte

- in una larga padella preparare un soffritto con laglio finemente tritato, la menta tritata, il peperoncino e mezzo bicchiere di olio d'oliva

- soffriggere a fuoco bassissimo per 4 minuti, mescolando

- aggiungere il pesce spada e rosolare a fuoco bassissimo per 3 minuti

- aggiungere 4 cucchiai di vino bianco e fare sfumare

- aggiungere i pomodorini a pezzetti e aggiustare di sale

- cuocere a fuoco basso per 10 minuti

- spegnere il fuoco e aggiungere abbondante menta tritata



