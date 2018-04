Meteo: in arrivo vento caldo e sabbia sahariana

Bentrovati amici di PalermoToday, dopo una settimana caratterizzata da temperature per gran parte miti e tanto "pulviscolo sahariano" nell'aria adesso siamo dinanzi a un nuovo saliscendi termico.

Diciamolo chiaramente: in primavera non è per nulla eccezionale passare in poche ore da scenari simil-estivi ad altri tardo autunnali, è la norma! Semmai quel che è mancato davvero in queste prime due settimane di aprile è stata la pioggia, quella vera. Quella caduta sin qui oltre che poca è stata in gran parte “sporca” di sabbia. Questo trend mette a repentaglio quanto di positivo era successo a febbraio soprattutto e in parte a marzo ovvero quelle piogge che hanno riportato in vita i nostri invasi. Dobbiamo quindi da qui a fine mese sperare in più passaggi perturbati, l'estate incombe e come sapete da noi, normalmente, non è certo piovosa.

Ma andiamo all'attualità, vi parlavo di un saliscendi termico: domani avremo massime attorno i +24/+25°C, domenica invece avremo un sensibile calo. E le piogge? Domani nessuna possibilità, se non per qualche pioviggine localizzatissima, la nuvolosità presente sarà innocua di tipo stratiforme, avremo quindi il classico cielo velato su tuttta la nostra provincia.

Domenica qualcosa può cambiare, nello specifico a partire dal pomeriggio specialmente sul Palermitano (rispetto al resto del territorio regionale) saranno possibili piogge, al massimo moderate, che potrebbero protrarsi, anche se in graduale attenuazione, anche verso la serata, specie sulla costa. Attenzione al vento domani: avremo levante, a tratti scirocco, forte o localmente molto forte, tra il pomeriggio e la serata in provincia si potrebbero avere raffiche oltre i 100 km/h, mentre Palermo città pare leggermente più al riparo anche se il vento sarà comunque sostenuto. Domenica il levante lascerà gradualmente il posto al ponente, da qui il calo termico più sensibile che sarà nell'ordine di 7/8°C circa e che proseguirà ancora nella giornata di lunedì.

Lunedì per l'appunto potremmo avere ancora condizioni di instabilità diffusa ma ne parleremo nel prossimo aggiornamento. Ultimo avviso: anche domani e parzialmente domenica avremo ancora la compagnia del pulviscolo sahariano che sarà abbondante, più di quello avuto negli ultimi giorni.

