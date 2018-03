Meteo, bye bye freddo: in arrivo scirocco e temperature primaverili

Dopo diversi giorni instabili e temperature mediamente fredde, le condizioni meteo nella nostra regione tenderanno a cambiare radicalmente. Un flusso di correnti molto miti, innescato dall’azione dell’anticiclone subtropicale africano, aprirà infatti la porta a una fase sciroccale già a partire dalla sera/notte odierna. Questo farà si che in poche ore le temperature aumenteranno anche di 10 gradi rispetto ai valori attuali. Tuttavia, la fase più calda (e soprattutto ventosa) durerà circa 24 ore - per poi scemare gradualmente - proiettandoci però verso un weekend piuttosto mite. Cerchiamo dunque di andare nel dettaglio per i prossimi giorni.

La giornata odierna proseguirà con molte nubi e qualche blando fenomeno, lasciando spazio a un miglioramento verso sera, quando i venti dai quadranti meridionali inizieranno a farsi sentire sul settore tirrenico.

Giovedì 1 marzo - Primo giorno di primavera meteorologica, i cieli saranno generalmente “sporchi” di pulviscolo sahariano. In questa fase ci attendiamo molte velature e qualche debole pioggia sul Palermitano interno. Temperature in netto aumento, con valori intorno ai +18-20°C su tutta la provincia per effetto favonico dei venti di caduta: possibili punte fino a +22/23°C a causa dei venti di caduta. L’attenzione andrà soprattutto ai venti, come sovente accade con queste configurazioni. Già tra la notte e il mattino i venti di Ostro e Scirocco soffieranno tesi ma con raffiche anche molto forti su tutta la costa tirrenica (ed in particolare su palermitano e messinese); picchi fino a 70/80 km/h, localmente fino a 90 ed anche 100 km/h nelle zone esposte. Il forte vento risulterà in attenuazione solo dalla sera.

Venerdì 2 marzo - Continuerà il flusso di correnti meridionali, tuttavia l’aria più calda sarà scalzata grazie a una rotazione dei venti dapprima da sud ovest e poi da ovest. Avremo una maggiore copertura nuvolosa su Sicilia occidentale, cieli più sgombri su Sicilia centro orientale. Nessuna precipitazione da segnalare. Temperature sopra la media e miti, con valori intorno ai +16-18°C un po’ ovunque. Venti moderati in rotazione dai quadranti occidentali.

Segnaliamo che dapprima lo Scirocco, poi le possibili piogge avranno un forte impatto sulla resistenza della neve tra Nebrodi e Madonie e ovviamente anche sull’Etna, contribuendo a un sensibile scioglimento soprattutto alle quote più basse. Per il weekend vi rimandiamo a nuovi aggiornamenti.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com