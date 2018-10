Meteo, è un sole che illude: stanno per tornare nuvole e piogge

Bentrovati lettori di PalermoToday, seppure l’inizio della settimana sia stato all’insegna del tepore (ieri punte di +27°C a Palermo) e del sole purtroppo ci avviciniamo ad un nuovo, parziale, cambio di scenario. Tra mercoledì e giovedì l’Italia sarà interessata da una perturbazione atlantica a partire dal nord/ovest, il suo arrivo attiverà un flusso meridionale che porterà molte nubi ed instabilità anche sulla nostra regione.

Oggi, martedì, la giornata sarà prevalentemente calda e soleggiata con mare calmo. Nel pomeriggio qualche nuvola in più potrebbe aversi sul settore sud/occidentale della provincia con possibilità basse di pioviggini o piovaschi. Per capirci parliamo di località come Camporeale, Roccamena, Giuliana.

Mercoledì fin dal mattino nubi in aumento un po' su tutta la provincia, nel pomeriggio saranno possibili piogge, prevalentemente deboli, più probabili sulle aree interne. In serata migliora ovunque. Le temperature saranno stazionarie, la ventilazione debole dai quadranti orientali, il mare calmo.

Giovedì stessa dinamica del giorno precedente: via via nubi in aumento e piogge possibili nel pomeriggio prevalentemente su aree interne con maggiori possibilità stavolta di interessamento delle coste (quindi Palermo). In serata ancora precipitazioni possibili sull’entroterra, specie orientale. Temperature ancora stazionarie nei valori massimi, in lieve aumento nei valori minimi.

Venerdì ancora stesso andamento, stavolta però, rispetto alle 48 ore precedenti, vi sarà la possibilità di piogge più sostenute, sempre nel pomeriggio, con probabile interessamento delle coste. Più favorito comunque pare essere il settore occidentale della provincia.

Naturalmente questa è una tendenza ed in situazioni dinamiche come quelle appena descritte l'aggiornamento è d'obbligo, non si va mai oltre il 60/70% di attendibilità: vi invito perciò a consultare meteopalermo.com per ulteriori informazioni aggiornate giorno dopo giorno.



