Meteo, il caldo primaverile è solo un'illusione: pronti al ritorno dell'inverno

Bentrovati amici di PalermoToday, da qualche giorno stiamo vivendo una “fase calda” che nelle ultime 48 ore si sta anche anche caratterizzando per i venti di Scirocco localmente intensi. Oggi sulla nostra provincia abbiamo raggiunto i +26°C, a Lascari, con una stazione della rete dell'Associazione MeteoPalermo Onlus. E' un caldo eccezionale? No. I precedenti sono molteplici, nei nostri inverni è infatti assai comune un “richiamo caldo” che anticipi di qualche giorno un peggioramento climatico, ed è esattamente un peggioramento delle condizioni climatiche quello che vivremo durante questa settimana. Più che semplice cambiamento sarebbe corretto parlare di stravolgimento, infatti è atteso a tutti gli effetti il ritorno dell'inverno con temperature che saranno almeno sino a domenica di 2/3°C sotto le medie del periodo con un crollo complessivo da qui a mercoledì di circa 10°C alla quota di circa 1500 metri (850 hpa).

Tale crollo termico sarà accompagnato anche dal ritorno della pioggia. che in più fasi interesserà il nostro territorio. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ci attende. Domani ancora tepore, venti di Scirocco almeno e cielo generalmente nuvoloso almeno sino al pomeriggio quando invece inizierà il calo termico; in serata non si escludono piogge sul settore più occidentale della nostra provincia.

A partire dalla notte di mercoledì avremo un cambio della ventilazione che si disporrà da Ponente. Proprio dalla notte, e fino alla mattinata, dovrebbe arrivare la pioggia, più abbondante sull'area occidentale del nostro territorio ma estesa un po' a tutta la provincia. Non si escludono locali temporali. Calo termico sempre più incisivo. Nel pomeriggio piogge residue concentrate sul settore orientale della provincia, generale attenuazione dei fenomeni in serata. Venti moderati, a tratti tesi, da Ovest/Nord-Ovest.

Giovedì avremo una tipica giornata invernale, le massime dovrebbero attestarsi attorno ai +14°C, con cielo nuvoloso al mattino ed aumento della nuvolosità al pomeriggio con piogge sparse, meno incisive sul settore orientale tirrenico, e neve oltre i 1500 metri circa.

Venerdì sarà, per quello che ci è dato sapere al momento, la giornata più fredda: le temperature massime non supereranno i +13/+14°C e le minime i +9/+10°C sulla costa. La giornata si presenterà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità dal pomeriggio e nuove precipitazioni, in generale moderate, specialmente sul settore tirrenico. Quota neve sulle Madonie: 1300/1400 metri circa. Il fine settimana potrebbe continuare sulla falsa riga dei giorni che lo hanno preceduto, seppur in un contesto più blando, ma ne parleremo nel prossimo aggiornamento.

