Meteo, il caldo illude: Pasqua e Pasquetta fresche... ma senza pioggia

Bentrovati amici di PalermoToday, ieri Palermo ha raggiunto i +28°C ma non è scoppiata certo l'estate, si è trattato di un richiamo prefrontale destinato a terminare il suo apporto tiepido già nella giornata odierna. Richiamo “caldo” prefrontale perchè anticipa una perturbazione che già in queste ore sta interessando il nord Italia e che coinvolgerà il sud tra oggi e domani. Noi saremo interessati? Dalle precipitazioni, eccezion fatta per piogge sporadiche, no, dal crollo termico assolutamente si. Crollo vero e proprio perchè alla quota di circa 1500 metri perderemo 14 gradi. Andiamo a delineare il tempo per le prossime ore.

Oggi pomeriggio sulla nostra provincia il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, saranno possibili sporadiche precipitazioni ma nulla di organizzato. Iniziano a scendere le temperature sotto i colpi di un Ponente sostenuto, a tratti forte. In serata cielo poco nuvoloso, ancora vento sostenuto e mare mosso mentre continuerà il calo termico.

Pasqua: qualche nuvola in più al mattino, poi il cielo si manterrà poco o parzialmente nuvoloso con possibilità davvero remote di precipitazioni. Risveglio freddo: sulle coste avremo +11/+12°C. Le massime non supereranno i +16°C, quindi ben 12 gradi in meno rispetto a 48 ore prima! Freddo anche in serata, specie sulle aree interne della nostra provincia. Ponente sostenuto, a tratti forte, per tutta la giornata, in attenuazione dalla serata.

Pasquetta: al mattino ancora freddo, possibili minime sotto i +10°C anche sulle coste. Durante la giornata il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Il fastidioso vento di domenica sarà un ricordo, avremo infatti deboli venti di direzione variabile sud/orientale. Temperature minime come scritto in leggero calo, massime in leggero aumento, attorno ai +17/+18°C.

Tendenza successiva: avremo temperature via via in aumento a causa di un nuovo richiamo prefrontale che dovrebbe raggiungere il suo picco nella giornata di mercoledì. Ne riparleremo, intanto auguri di buone feste a tutti voi.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com