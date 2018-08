Meteo, i temporali danno una tregua: torna l'estate

Bentrovati amici di PalermoToday, il mese che sta volgendo al termine sarà ricordato come un agosto tra i più piovosi di sempre: sulla nostra provincia le piogge sono state a tratti eccezionali con vari nubifragi, temporali con intensa attività elettrica e, purtroppo, tanti danni.

Palermo poi ha avuto una situazione molto particolare: per diversi giorni il grosso del maltempo ha interessato la stessa area della città, quella nord. Così mentre stazioni come la nostra di Cardillo hanno raccolto ben 240 mm mensili (240 litri per metro quadrato, vale ricordarlo) registrando un dato davvero eccezionale, altre come l'Osservatorio Astronomico in pieno centro storico si sono fermate a 54 mm. Queste differenze sono normalissime ed abbastanza comuni vista la grandezza del territorio comunale palermitano, certo è che in questo mese sono state eclatanti. In provincia buoni sono stati gli accumuli sugli invasi e questa non può che essere una ottima notizia.

Adesso però si torna alla normalità: torna l'anticiclone sub-tropicale e ritorna quindi l'estate. Precisiamo subito che nei prossimi giorni non ci sarà alcun caldo particolare, torneremo gradualmente nei valori medi del periodo. A parte oggi, dove saranno possibili annuvolamenti con residue e blande precipitazioni possibili tra fascia costiera e zonee interne madonite, andiamo verso un miglioramento netto.

Da domani il Maestrale attualmente in atto, a tratti sostenuto, sarà in attenuazione, allo stesso modo pure il moto ondoso sarà in diminuzione. Fino a venerdì avremo quindi giornate con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature senza particolari eccessi con massime attorno i +32/+33°C sull'entroterra e qualcosa meno sulle coste e quindi a Palermo, mari calmi o quasi calmi e venti deboli a regime di brezza sulla costa e varibili sulle aree interne. Per il weekend vi rimando al prossimo aggiornamento.

