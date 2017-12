Meteo, ritorna l'inverno: arrivano pioggia, freddo e neve in montagna

Bentrovati amici di PalermoToday. Dopo la parentesi stabile degli ultimi giorni con temperature attorno ai 16-17 gradi e giornate prevalentemente soleggiate, adesso è il momento di un brusco cambiamento delle condizioni climatiche. Da oggi si aprirà una fase piuttosto burrascosa, il vento infatti sarà grande protagonista ma non solo: tornerà la pioggia, il freddo e la neve in montagna.

Da questa mattina e fino alla notte tra giovedì e venerdì perderemo in quota (circa 1400 metri in questo caso) circa sette gradi, torneremo quindi in clima pienamente invernale, notevolmente sotto la media del periodo. Andiamo al dettaglio ricordando, come sempre, che le previsioni qui inserite possono aver un indice di affidabilità alto ma non certo, specie dopo il terzo giorno.

Oggi, mercoledì 27, sulla nostra isola avremo condizioni inizialmente di cielo parzialmente nuvoloso. Dalla tarda mattinata/primo pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge e locali temporali su tutta la Sicilia centro-occidentale e meridionale. Al pomeriggio torna la neve oltre i 1600 metri circa. In serata avremo piogge sparse su tutta l’isola con locali temporali. Quota neve in calo a 1300/1400 metri circa. Durante tutta la giornata ma specialmente in serata attenzione al Libeccio moderato/forte e poi solo forte. Mari mossi/molto mossi e temperature stazionarie nei valori massimi.

Giovedì 28 sensibile calo termico ovunque, massime non oltre i +13/+14°C, vento ancora molto forte da Ponente, mari molto mossi o in burrasca nelle zone esposte. Il tempo al mattino sarà perturbato con qualche pioggia sulla fascia tirrenica ed ancora sulla fascia meridionale dell’isola. Quota neve in questa fase: 1100 metri circa. Al pomeriggio le precipitazioni, alternate a schiarite, dovrebbero interessare la Sicilia occidentale con quota neve in calo a 900/1000 metri. In serata ed in nottata possibili piogge prevalentemente sulla fascia tirrenica con quota neve in calo fino a 700 metri. Le precipitazioni saranno mediamente deboli, al più localmente moderate.

Venerdì 29 il tempo sarà variabile con possibili piogge sparse specie su fascia tirrenica dell’isola. Temperature in ulteriore lieve calo sia nei valori massimi che minimi. Ancora vento moderato/forte, stavolta di Maestrale. Mari ancora mossi o molto mossi. Quota neve durante la giornata a quota 1000 o 900 metri in caso di fenomeni più duraturi.

Per il weekend che ci porterà nel 2018 vi rimandiamo al prossimo articolo, vi anticipiamo che proprio negli ultimi giorni dell’anno avremo un nuovo rialzo termico.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com