Neve a bassa quota, grandine e pioggia: il freddo cala su Palermo

Bentrovati amici di PalermoToday, la fase fredda e piovosa che stiamo vivendo da qualche giorno sta per arrivare al suo clou. Ieri la neve è scesa mediamente fino a 800 metri circa con qualche eccezione davvero di rilievo come la spolverata a Piana degli Albanesi, già stamani invece si sono segnalate fioccate anche a 700 metri mentre Piano Battaglia, sempre stamani, vantava 70 cm medi raccolti nel pianoro.

In queste ore sta per giungere il cuore del peggioramento: un nucleo di -30/-32°C alla quota di circa 5.400 metri associato ad uno "zero termico" attorno ai 1150 metri circa.

Nel pomeriggio di oggi (mercoledì 14 febbraio) quindi ci attendiamo diffusi rovesci, a carattere anche (se non prevalentemente) grandinigeno, locali temporali, forti raffiche di maestrale e quote neve in crollo. Per la precisione nel pomeriggio ci attendiamo neve al di sopra dei 600/700 metri circa in rapido calo fino a 500 metri in presenza di fenomeni duraturi. In serata quota neve in ulteriore calo fino a 4/500 metri e fino a 3/400 metri sulle Madonie, specialmente nel loro versante nord.

Temperature in ulteriore calo, da qui a domattina potrebbero raggiungersi sulla nostra costa anche +5°C sotto precipitazioni. Dopo questa fase il freddo non mollerà facilmente la presa ma ne riparleremo.

