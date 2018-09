Meteo, maltempo e temporali in arrivo: uragano nel Mediterraneo? Solo esagerazioni

Bentrovati lettori di PalermoToday, negli ultimi giorni siamo stati letteralmente circondati da notizie riguardanti un fantomatico uragano che avrebbe potuto interessare l’Italia e la Sicilia portando con sè alluvioni, venti tempestosi e mari altrettanto agitati. Cosa c’è di vero? Quasi nulla. Spieghiamo intanto la situazione attuale: sul Mediterraneo da ieri si sta approfondendo un vortice depressionario, ad est della Sardegna, che secondo le proiezioni di alcuni modelli matematici potrebbe trasformarsi in un Medicane. Il Medicane non è altro che una depressione mediterranea molto vicina per caratteristiche alle depressioni tropicali che sferzano l’Atlantico, il Pacifico e l’Oceano Indiano.

Vicina, non identica, ecco la differenza sostanziale che in molti non hanno voluto rimarcare naturalmente per creare l’effetto paura che poi spinge il lettore a leggere e rileggere un determinato articolo.

Il medicane per quanto possa arrivare ad essere insidioso non è paragonabile nei suoi effetti agli uragani che interessano gli altri continenti.

Il vortice attualmente esistente ed in ulteriore sviluppo nelle prossime ore è tuttavia insidioso perché ben strutturato a livello pressorio e con molto “carburante” a disposizione come ad esempio i mari molto caldi. Quindi, andando al sodo: nessun uragano in arrivo con annesse catastrofi ma una possibile fase di maltempo intensa con annessi forti temporali o precipitazioni a carattere di nubifragio. Non sono in grado di dirvi se il vortice si trasformerà davvero in un medicane, nessuno può dirlo, è importante seguire passo passo la situazione.

Allo stato attuale la nostra provincia dovrebbe essere interessata da precipitazioni, come detto anche a carattere temporalesco, fin dal pomeriggio di oggi (giovedì) e almeno sino a domani pomeriggio. Porrei maggiore attenzione sulla fascia oraria che va da questa notte a domattina: sembra essere il momento clou per il nostro territorio. In questa fase di maltempo la temperatura non subirà particolari variazioni eccezion fatta che sotto precipitazioni quando naturalmente scende, insomma senza piogge continuerà a far caldo nella norma.

I venti non risulteranno particolarmente sostenuti, saranno al più moderati. I mari andranno oggi accentuando il proprio moto sino ad arrivare domani a poco mossi o mossi. Le previsioni appena date hanno una affidabilità del 70% circa, ci troviamo davvero dinanzi alla classica situazione in cui ci può essere un evento importante come uno appena normale. Siccome però il rischio dell’evento importante esiste ed è sostenuto da diversi modelli matematici è sempre meglio un avviso a vuoto che un avviso mai dato.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com