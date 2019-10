Meteo, in arrivo un antipasto di autunno: possibili piogge e temperature in calo

Bentrovati lettori di PalermoToday, settembre è finito e, nonostante a livello meteorologico sia il primo mese autunnale (mentre a livello astronomico l’autunno inizia il 23 dello stesso mese), salutiamo a tutti gli effetti un mese che è stato estivo nella sua quasi totalità ed ancora una volta sopra le medie storiche. Le piogge di inizio mese infatti hanno illuso, l’alta pressione è tornata ben presto protagonista e ha retto per settimane.

Adesso, proprio con l’inizio di ottobre, ci troviamo di fronte ad una imminente svolta, il primo vero assaggio autenticamente autunnale con temperature che in quota (a 1500 metri circa) scenderanno entro giovedì/venerdì di circa 6/7 gradi come pure probabilmente al suolo, grazie anche alle precipitazioni attese. Oggi ancora temperature diurne ancora miti, mari calmi o quasi calmi e cielo al più poco o parzialmente nuvoloso.

Domani, mercoledì, al mattino ancora tempo buono, via via col passare delle ore e presumibilmente già dal pomeriggio aumento della nuvolosità e, fino a sera, possibili piogge specie sulla fascia costiera.

Giovedì cielo generalmente nuvoloso sulla nostra provincia con possibili precipitazioni sparse, anche a locale carattere temporalesco, fin dalla notte e fino a buona parte della mattinata. Dopo una breve probabile pausa dei fenomeni, dal pomeriggio, con la rotazione del vento da Ponente a Maestrale dovremmo assistere ad una recrudescenza dei fenomeni con la fascia costiera e le Madonie più esposte. Temperature in sensibile calo, massime sulla costa attorno i +22/+23°C e minime sui +15°C o localmente qualcosa in meno a seconda dell’intensità dei fenomeni.

Nella notte di venerdì ancora fenomeni sparsi, anche a carattere temporalesco e fresco diffuso con Maestrale in ulteriore rinforzo.

La giornata invece segnerà un miglioramento seppur in un contesto di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Temperature stazionarie, probabile lieve rialzo delle massime in caso di maggior presenza di sole; nelle ore serali però avremo, come giovedì, la sensazione di fresco diffuso, in special modo sulle aree interne.

Per il weekend e per ulteriori informazioni sul peggioramento in arrivo vi invito a seguire la pagina facebook della mia Associazione: