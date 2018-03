Meteo, Primavera? Macchè... in arrivo freddo e tanta pioggia

Da lunedì ad oggi, come previsto, siamo tornati in pieno inverno con piogge sparse su quasi tutto il territorio regionale, primi modesti accumuli nevosi sopra i 1500/1600 metri e prime minime negative alle stesse quote o localmente più in basso. Come vi avevamo annunciato adesso entriamo in una seconda fase che per la nostra regione sarà ben più incisiva sia dal punto di vista precipitativo che termico con annesso crollo della quota neve. Nella giornata di venerdì arriveremo ad avere in alcune zone della Sicilia fino a 8/9 gradi in meno rispetto alle medie del periodo, una fase fredda quindi “di tutto rispetto”.

Nel pomeriggio odierno ci attendiamo un nuovo peggioramento su Sicilia occidentale e parzialmente centrale con trapanese e palermitano in pole per accumuli più significativi, in ombra la fascia orientale dell’isola. Quota neve 1500/1600 ad occidente, 1700 ad oriente. Situazione identica in serata con aumento dell’intensità dei fenomeni sempre maggiormente su trapanese e palermitano, altrove piogge per lo più deboli o al massimo moderate con coinvolgimento anche della Sicilia orientale. Quote neve identiche al pomeriggio.

Nella nottata tra mercoledì e giovedì tutta l’isola sarà interessata da piogge, prevalentemente la zona centro/settentrionale: attenzione tra palermitano orientale e messinese occidentale, non si escludono rovesci o temporali anche a carattere di nubifragio. Quota neve 1300 metri circa su Madonie, 1400/1500 su Nebrodi e 1600 su Etna.

La giornata di giovedì 22 sarà molto perturbata con piogge e locali termporali sparsi che però saranno più incisivi, specie nella mattinata e nel pomeriggio sulla fascia tirrenica della nostra isola e più in generale sulla zona settentrionale. Quota neve: 1000 metri su palermitano in generale e Madonie, fino a 1200 sul messinese al pomeriggio e sull’Etna attorno ai 1500 metri. In serata insisteranno ancora fenomeni su Sicilia settentrionale con la zona orientale più esposta. Sulla zona interessata quota neve in ulteriore calo a 900/1000 metri, attorno ai 1200 sull’Etna.Temperature ovunque in ulteriore calo, massime non oltre i +13°C su Sicilia occidentale, fino a 1/2 gradi in più su Sicilia orientale.

Minime fino a +7/+8°C sulle coste. Venti sostenuti da NW/N che acuiranno la sensazione di freddo. Mari mossi.

Nella notte di venerdì quota neve in calo fino a 700/800 metri circa sulle Madonie. In giornata ancora Maestrale sostenuto con ulteriore calo termico per quanto riguarda le massime, invariate o lievemente più fredde le minime. Avremo condizioni di sostanziale variabilità con possibili precipitazioni, alternate a schiarite, specie sul settore tirrenico. Quota neve qui 700/800 metri su Madonie e altri rilievi del palermitano.

Per il weekend, dalla seconda parte di sabato per l’esattezza, sembra farsi strada un nuovo peggioramento con altra pioggia in arrivo e neve a quote di montagna. Ne parleremo nel prossimo articolo.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com