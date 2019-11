Meteo, perturbazione in arrivo: pioggia e crollo delle temperature

Bentrovati lettori di PalermoToday, dopo una giornata mite (Palermo ha raggiunto i +27°C) all’insegna del vento adesso è in agguato un nuovo peggioramento di stampo naturalmente autunnale. Tale peggioramento è strettamente collegato al tepore vissuto oggi, abbiamo infatti avuto a che fare con un classico richiamo prefrontale, un richiamo di correnti meridionali che anticipa l’arrivo di una perturbazione.

Le previsioni

Domani, mercoledì, fin dal mattino avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con possibili piogge o locali temporali in particolar modo sul settore orientale della provincia (Termini, Cefalù ma anche zone interne). Meno probabile che piova in città, ma non è del tutto escluso. Il Libeccio lascerà via via il posto al Ponente. Pomeriggio e sera vedranno ancora la parte orientale della nostra provincia maggiormente protagonista parlando di precipitazioni. Temperature in sensibile calo o meglio in vero e proprio crollo rispetto ad oggi, le massime infatti non dovrebbero superare i +20/+21°C, le minime, sempre parlando delle coste, dovrebbero attestarsi attorno ai +15/+16°C.

Nella notte tra mercoledì e giovedì i venti inizieranno a soffiare da nordovest, le piogge potrebbero quindi interessare in modo più rilevante anche il settore occidentale della provincia e quindi Palermo. Durante la giornata di giovedì ancora cielo generalmente nuvoloso con possibili piogge o locali residui temporali pravalentemente sulla fascia costiera e sulle Madonie, in esaurimento entro sera. Temperature in ulteriore lieve calo specie nei valori minimi. Maestrale a tratti moderato per tutta la giornata, Tirreno naturalmente mosso o molto mosso.

Verso il weekend avanza un altro peggioramento, probabilmente più incisivo, servono tuttavia conferme e per questo vi rimando al prossimo approfondimento.