Meteo, Natale nuvoloso ma senza piogge: freddo in arrivo nel weekend?

Dopo la forte burrasca di questi giorni, ci apprestiamo a vivere il Natale in un contesto più tranquillo, grazie ad una parziale rimonta anticiclonica capace di stabilizzare le condizioni del tempo, seppur in un contesto variabile: la regione rimarrà infatti in parte esposta a blandi sbuffi instabili dalla porta balcanica specie nella mattina di Natale.

I venti saranno in attenuazione, ma il Maestrale continuerà a essere a tratti teso sulle aree più esposte, compreso il Palermitano e la costa tirrenica, come sempre in questi casi. Temperature intorno alla media stagionale, con una tendenza ad un lieve temporaneo rialzo il 25: in ogni caso, al mattino e al calar del sole, i valori scenderanno su valori tipicamente invernali, senza alcun eccesso naturalmente.

Oggi, martedì 24 dicembre Vigilia di Natale, in netto miglioramento dopo la pesante burrasca proseguirà senza disturbi, e con temperature nella media invernale in serata.

Passiamo alla previsione per il 25 dicembre, giorno tanto atteso.

La notte di Natale vedrà un veloce aumento della copertura nuvolosa lungo il comparto tirrenico e temperature intorno a +11-13 gradi nelle coste, mentre l’interno sperimenterà valori fino a 5-7 gradi. Saranno possibili, tra la notte e la mattina, piogge deboli o a tratti moderate nella fascia compresa tra il palermitano Natalepiù orientale e il messinese, con qualche eventuale piovasco anche tra Palermitano e Trapanese. La nuvolosità, comunque, dovrebbe via via scemare in giornata, lasciando spazio a cieli poco/parzialmente nuvolosi nel corso del pomeriggio (salvo maggiori addensamenti sui rilievi interni). Durante il giorno, temperature fino a +16/18 gradi nelle coste, e anche qualcosa in più nelle piane, 10-13 gradi nei centri interni più elevati. Il vento sarà ancora nord-occidentale, moderato o a tratti teso nell’area tirrenica e sul Canale,: attenzione ai mare ancora in genere molto mossi.

Giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, le condizioni saranno in miglioramento seppure non mancherà nuvolosità in transito, soprattutto nei settori nord-occidentali. Temperature stabili o in lieve diminuzione su tutte le aree e venti sicuramente meno incisivi, di brezza leggera o moderata. Mari mossi.

Per i giorni seguenti: possiamo indicare condizioni stabili per giorno 27 dicembre, con cieli sereni o poco nuvolosi, venti deboli e mari con moto in ulteriore diminuzione. Le temperature saranno ancora stazionarie.

Aria artica in arrivo nel weekend?

Dal 28 dicembre, è ipotizzabile un nuovo cambiamento, per una crescente influenza di impulsi freddi orientali. Arriverà dunque la prima irruzione artica nel fine settimana? Sarà necessario riparlarne.

