Meteo, weekend con qualche nuvola e temperature stazionarie

Bentrovati lettori di PalermoToday, messa alle spalle una settimana assai perturbata, che sul settore orientale della Sicilia ha portato locali nubifragi con tanto di ingenti danni, adesso siamo nel vivo del weekend: cosa attenderci quindi da qui a lunedì? Cerchiamo di tracciare una tendenza per la nostra provincia ricordandovi che le previsioni dettagliate, insieme a tanto altro, potete trovarle su meteopalermo.com.

Oggi pomeriggio parziale aumento della nuvolosità ma con bassa probabilità di precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie con tepore di giorno e fresco la sera/notte specie su aree interne. Tirreno con moto ondoso in leggero aumento. Vento per lo più debole, al massimo moderato, dai quadranti meridionali.

Domani, domenica, al mattino cielo parzialmente o poco nuvoloso, più nuvole al pomeriggio quando non escludo possibili precipitazioni sul settore tirrenico costiero. Nessuna eventuale pioggia particolarmente intensa ma appunto non si può escludere la possibilità di fenomeni. In serata migliora. Temperature ancora sostanzialmente stazionarie, moto ondoso in diminuzione con mari calmi. Vento da sud ovest tendenzialmente debole, solo localmente moderato.

Lunedì infine avremo cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso almeno sino a tutta la mattinata con possibili precipitazioni, per lo più di debole

intensità anche se localmente non si può escludere una intensità maggiore. Dal pomeriggio meno nubi. Temperature in lieve aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Ventilazione debole da Est. Tirreno calmo.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com