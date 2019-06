Meteo, sarà una settimana torrida: a Palermo attesi picchi di oltre 40 gradi!

Buongiorno lettori di Palermo Today, l’estate è puntualmente arrivata ed è partita subito alla grandissima: da 5 giorni infatti siamo ampiamente sopra le medie del periodo, mediamente attorno i 5 gradi in più, e la tendenza è destinata a confermarsi ed anzi a rincarare la dose di caldo. Fino a venerdì scorso, come previsto, il caldo è stato afoso, da sabato invece via via è diventato torrido: temperature più alte ma umidità relativa più bassa. Sabato Palermo ha raggiunto in qualche zona i +34°C, ieri addirittura si sono sfiorati i +37°C sulle aree pedemontane come Villagrazia.

Come detto si continuerà con questo andazzo ed anzi, giorno dopo giorno le temperature saliranno fino al picco che verosimilmente avrà luogo nella giornata di venerdì quando avremo picchi over +40°C, anche a Palermo città. Tracciamo comunque una linea previsionale per i prossimi giorni con qualche dettagli in più.

Tra domani e dopodomani cielo velato o nuvoloso con qualche piovasco annesso, si tratterà di un fronte caldo quindi non portatore di particolari precipitazioni anche se esistono sempre possibilità minime di fenomeni localizzati più importanti.

Temperature in aumento: mercoledì picchi di +38/+39°C a Palermo e su aree interne.

Giovedì cielo più sgombro e picchi di +40°C sulla nostra provincia, specie su costa e aree interne occidentali. Dovrebbe prevalere quindi la versione torrida del caldo, nonostante l’assenza di correnti meridionali incisive infatti le brezze non conquistano del tutto le aree costiere.

Venerdì come detto è atteso il picco caldo, alla quota di 850 hpa, circa 1500 metri, avremo per quelle che sono le proiezioni del momento addirittura una +28°C! Tra notte e mattino è attesa della blanda nuvolosità con annessi possibili piovaschi specie sulla zona occidentale della nostra provincia, poi dovrebbe migliorare, parliamo davvero di “robetta”.

In questa fase si giocherà però la “partita” delle temperature: la permanenza di qualche nube potrebbe attenuare leggermente l’accentuazione del caldo, viceversa questo sprigionerà da subito il suo potenziale e potrebbero registrarsi vari over 40°C sul nostro territorio, Palermo compresa con picchi di +42°C circa. Da sabato le temperature dovrebbero iniziare il cammino verso la normalità.

