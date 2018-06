E' arrivata l'estate (meteorologica), termometro "caldo" tra mercoledì e venerdì

Bentrovati lettori di PalermoToday, da venerdì siamo ufficialmente in estate, quella meteorologica, ma vi sarete senz'altro accorti che già da 10 giorni circa viviamo giornate spiccatamente estive. Prima di raccontarvi che settimana ci aspetta è doveroso per me fare qualche precisazione visto che come sempre alcuni si sono già lanciati nel consueto "sensazionalismo".

Non è possibile sapere già oggi che tipo di estate sarà, chi si lancia in previsione per l'intera stagione vi prende in giro; esistono delle tendenze stagionali ma non hanno e non possono ancora avere una percentuale adeguata di affidabilità, si parla quindi di nulla. Torniamo adesso alla realtà e cerchiamo di capire che settimana avremo sulla nostra provincia. In verità c'è poco da dire, avremo un'altra settimana prettamente estiva con temperature sostanzialmente stazionarie tra 2 (martedì) e 4 gradi (lunedì e mercoledì) oltre le medie del periodo. Più caldo nell'entroterra dove saranno possibili picchi di +33°C mentre le coste beneficeranno delle brezze con massime attorno ai +27/+28°C e tassi di umidità medio/alti.

Attenzione: questo fino a mercoledì, giovedì e prime ore di venerdì possibile nuovo sensibile aumento delle temperature con possibili +37/+38°C su zone interne e fino a +32/33°C sulle coste ma coerentemente con quanto scritto prima servono conferme e presto le avrete. Fino a mercoledì i cieli saranno parzialmente nuvolosi o velati, nuvolosità comunque innocua con ampia prevalenza di sole. I mari saranno ovunque calmi, i venti come detto a regime di brezza lungo la costa tirrenica, deboli di direzione variabile sulle aree interne.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com