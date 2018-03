Meteo, temperature in rialzo... ma nessun antipasto d'estate

L’ultima settimana di marzo è iniziata con molte nuvole ma in un contesto di graduale miglioramento. Le correnti fresche manterranno ancora la loro influenza fino a oggi, destinate ad allontanarsi verso est sotto la spinta dell’anticiclone in espansione da ovest che preannuncerà il rialzo termico. Tuttavia, dopo i proclami di vari siti web sull’arrivo dell’estate anticipata con temperature sopra i 30 gradi per Pasqua, bisogna dirvi che la realtà sarà diversa. Il rialzo tendenza settimana pasquatermico infatti ci sarà, in parte già da oggi ma soprattutto tra giovedì 29 e il venerdì santo.

Con buone probabilità però, si tratterà di un classico richiamo mite di natura pre-frontale, innescato da una perturbazione atlantica in discesa dalla penisola britannica verso la Spagna e la Francia. Nella seconda fase, tra sabato e la domenica di Pasqua, tale nucleo d’aria fredda potrebbe dirigersi verso la nostra penisola, condizionando il tempo – e le temperature -anche sulla nostra regione (mentre un nuovo rialzo vi sarebbe dal lunedì), ma la lunga di distanza temporale non permette ulteriori approfondimenti. Vediamo dunque cosa attenderci nel corso della settimana.

Mercoledì 28: cieli inizialmente nuvolosi sui settori tirrenici, sereni o poco nuvolosi altrove. Addensamenti pomeridiani con locali piovaschi sulle aree interne. Temperature in leggero rialzo, con venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o di maestrale. Mari poco mossi o mossi.

Tra giovedì e venerdì il tempo risulterà stabile, con temperature in progressiva risalita soprattutto in quota. Le massime ritorneranno sopra i 20 gradi, tuttavia al momento non sono attesi forti venti meridionali almeno fino a giovedì, fattore che manterrebbe il rialzo decisamente contenuto. Soltanto la giornata di venerdì potrebbe vedere un rinforzo della ventilazione meridionale, favorendo in quel caso picchi sopra i i 25 gradi.

Tendenza pasquale: come anticipato,non risulta facile al momento tracciare una tendenza chiara per il weekend e per Pasquetta, tuttavia gli attuali aggiornamenti modellistici evidenziano la possibilità di un nuovo calo delle temperature tra sabato e la domenica di Pasqua, lasciando spazio a una nuova risalita termica proprio a partire dal lunedì di Pasquetta. Come è ovvio, però, trattasi solo di una prima tendenza, e non sono da escludere radicali cambiamenti da parte dei modelli matematici. Non vi resta che seguire i nostri aggiornamenti!

