La Sicilia sfiorata da Buran, freddo e montagne innevate: ma da giovedì...

Avrete senz’altro sentito parlare del freddo in arrivo (già arrivato peraltro sul nord Italia) direttamente dalla Siberia, andremo quindi a capire insieme cosa è lecito attendersi per la nostra regione. Intanto cosa è il Buran? E’ un vento colmo di aria gelida caratteristico delle steppe del bassopiano sarmatico, a ovest degli Urali. Arriva su buona parte dell’Europa in seguito ad un eccessivo riscaldamento stratosferico in sede artica che, dopo essersi allargato alla troposfera, ha letteralmente spaccato in due il vortice polare. Il lobo siberiano quindi ha iniziato a muoversi in moto retrogrado verso il vecchio continente. Tuttavia la nostra isola sarà appena sfiorata da tale massa gelida.

Tecnicismi a parte andiamo al dettaglio previsionale precisando però che questa volta, più di altre, la previsione è estremamente difficile in quanto l’interazione tra una massa d’aria tanto fredda e il Mediterraneo lascia più di qualche margine di fallibilità.

Oggi, lunedì 26, al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Sicilia occidentale e tirrenica, altrove poco probabili. Nel pomeriggio ancora precipitazioni possibili specie su fascia tirrenica di palermitano orientale e messinese. Migliora dalla serata con fenomeni residui su messinese. Vento moderato di Maestrale. Temperature in sensibile calo con massime non oltre i +12°C. Quota neve (fiocchi, non accumuli) 1000 metri al mattino, 800 metri al pomeriggio, 600/700 in serata.

Nella notte di martedì precipitazioni (deboli in maggior parte) quasi del tutto relegate sulla Sicilia settentrionale con fiocchi oltre i 500 metri circa. In mattinata precipitazioni nuovamente più diffuse su tutto il territorio regionale, seppur prevalentemente al massimo moderate (ed in tal senso più predisposto appare il catanese) e non continue, con fiocchi oltre i 700 metri circa. Nel pomeriggio migliora a partire dal settore occidentale con fenomeni ancora presenti su Sicilia prevalentemente orientale. Quota neve 1000 metri circa. In serata cessazione dei fenomeni su tutta l’isola eccezion fatta per precipitazioni di natura orografica sul settore tirrenico. Gran freddo ovunque, massime non oltre i +10°C. Venti di Maestrale moderati che acuiranno la sensazione di freddo.

Entro la fine di questa settimana però l'arrivo di correnti meridionali direttamente dall'Africa, quindi particolarmente miti, farà aumentare le temperature massime. Tra giovedì 1 e venerdì 2 marzo saremo interessati da un sensibile rialzo termico. Per il momento ci fermiamo qui, sempre pronti a ri-aggiornavi qualora avessimo novità. Ai prossimi aggiornamenti dunque.

