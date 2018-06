Estate alla riscossa: si va verso un weekend caldo e soleggiato

Archiviate queste due settimane di giugno con accumuli pluviometrici in alcuni casi da record, o almeno tra i più piovosi degli ultimi trent’anni, la situazione volge verso un contesto decisamente più consono alla stagione che stiamo vivendo, grazie all’allontanamento delle correnti fresche verso est e alla conseguente attenuazione dei venti freschi.

Infatti un’alta pressione di matrice sub tropicale, richiamata da un minimo di bassa pressione a ovest della penisola iberica farà sentire i suoi effetti anche sulla Sicilia. Attenzione però, sarà un periodo di caldo normale, e non con temperature oltre i 40 gradi. Questo perché l’alta pressione non ci prenderà in pieno ma verremo lambiti e nei giorni più caldi saremo al massimo di 2 gradi sopra le medie del periodo. Andiamo nei dettagli per questo weekend e tracciamo anche una tendenza per l’inizio della prossima settimana.

Sabato 30: generali condizioni di bel tempo su tutto il territorio regionale con cieli sereni. Temperature in generale aumento per via di isoterme di +19/+20°C alla quota di 1500 metri circa. Sulle coste avremo temperature intorno ai +28/+30°C e intorno ai +33/35°C sulle aree interne. Venti deboli settentrionali su nord Sicilia, meridionali nel sud Sicilia, orientali sul settore ionico. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi.

Domenica 1 luglio: tempo generalmente bello su tutta la regione, ideale per tutte le attività balneari o da diporto. Temperature in ulteriore leggero aumento con valori intorno ai +29/+31°C sulle coste e punte sino a +35°/+37°C nelle zone interne, specie tra ennese e catanese. Venti deboli settentrionali su nord Sicilia, da sud est su Canale di Sicilia, da sud su Sicilia orientale. Mari generalmente tutti quasi calmi o poco mossi.

Per l’inizio della prossima settimana continueremo ad essere protetti dal promontorio altopressorio sub tropicale che manterrà condizioni estive e di stabilità su tutta la regione.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com