Meteo, la primavera può attendere: tornano freddo, pioggia e neve

Dopo le piogge del fine settimana (sul capoluogo anche superiori alle aspettative) le condizioni meteorologiche sulla nostra Isola rimangono instabili e tenderanno nuovamente a peggiorare condizionando gran parte della settimana.

Analisi:

Sullo scacchiere europeo notiamo la discesa di una notevole massa d’aria gelida che, dopo aver attraversato l’Europa orientale, si sta riversando da nord-est in queste ore lungo le coste adriatiche della penisola portando addirittura fiocchi di neve fino in pianura! Si tratta di una configurazione decisamente notevole per il periodo (ma non eccezionale), più tipica dei mesi di gennaio e febbraio e favorita da un imponente anticiclone di blocco in 23-26 marzoallungamento sulla Scandinavia. E in Sicilia? La massa d’aria molto fredda lambirà nei prossimi giorni l’isola, riportando condizioni invernali. Al contempo, una goccia fredda in isolamento sul nord Africa si muoverà verso est, andando ad interagire da mercoledì con l’aria fredda presente sul Tirreno e fungendo così da “carburante”: ciò alimenterà una profonda e insidiosa circolazione depressionaria in prossimità della Sicilia che con buona probabilità a metà settimana si sposterà sullo Ionio.

Vediamo i dettagli

La giornata odierna proseguirà con molte nubi e nel pomeriggio instabilità diffusa su Sicilia ionica in particolare su area sudorientale; non si escludono comunque rovesci su aree tirreniche. Miglioramento verso sera. Venti deboli dai quadranti nord orientali. Mari da poco mossi a mossi tutti i settori.

Martedì 24: giornata relativamente di “transizione” ma con aria più fredda in ingresso. Nuvolosità variabile con eventuali piovaschi al mattino, più compatta dal pomeriggio con fenomeni su zone interne ed eventuali nevicate a quote di montagna (fin sui 1000/1100 metri) Venti dai quadranti orientali, temperature in calo nelle massime e mari generalmente mossi, tendente a divenire agitato verso sera il Canale di Sicilia.

Mercoledì 25: già dalla notte rapido peggioramento delle condizioni meteo per l’avvicinamento dal nord Africa del minimo che si fonderà con l’aria fredda proveniente da nord est. Fenomeni diffusi per gran parte del giorno in estensione da sud al resto dell’isola, spesso a carattere di rovescio o temporale anche a carattere grandinigeno; nevosi inizialmente fin sugli 800/1000 metri, soprattutto su area etnea, settori settentrionali e monti Sicani (sui principali rilievi possibili accumuli abbondanti) ma con quota neve in rialzo deciso dal pomeriggio (tuttavia, sui rilievi interni la quota neve potrebbe mantenersi relativamente bassa). Venti moderati tendenti a divenire forti dai quadranti orientali (anche oltre 50/60 km/h) e a rotazione ciclonica, temperature in calo soprattutto entro sera. Mari: molto mosso il Tirreno, da molto agitati a grossi il Canale di Sicilia e lo Ionio.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com

* Ndr: Per la giornata di mercoledì l‘affidabilità rimane tutt’ora medio/bassa, a causa dell’imprevedibilità del posizionamento del vortice depressionario; inoltre da ciò dipenderà significativamente la quota neve, con ampie differenze tra settori settentrionali e meridionali, derivanti dall’azione del richiamo di aria più mite da sud. Pertanto, la previsione necessiterà di nuovi aggiornamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovedì 26: ancora instabilità su gran parte della regione soprattutto su area tirrenica con fenomeni di rovescio o temporale, localmente a carattere grandinigeno; neve a quote di montagna, in possibile calo dal pomeriggio fino a 900/1000 metri. Venti moderati a rotazione ciclonica, temperature stazionarie e fredde, mari in genere agitati. Per il weekend, vista la distanza temporale e la discordanza modellistica sulla futura evoluzione della circolazione depressionaria vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti. La redazione vi augura buon inizio settimana, ricordando a tutti – visto il momento particolare che stiamo vivendo – di rimanere a casa e osservare il cielo dalla finestra!