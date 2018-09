Meteo: l'autunno porta con sè pioggia, vento e temperature in calo

Da ieri anche astronomicamente parlando siamo in autunno: mentre infatti l’autunno meteorologico inizia canonicamente il 1° settembre, l’autunno astronomico inizia in corrispondenza dell’equinozio d’autunno che quest’anno è arrivato giorno 23. Cosa attenderci quindi da questa prima settimana autunnale? Quasi a voler accogliere la nuova stagione a dovere avremo un discreto calo termico, venti tesi, mari mossi e anche precipitazioni prima di un generale miglioramento. Una depressione colma di aria fredda sta facendosi sentire sull’Europa centro-orientale e sfiorerà la Sicilia a partire da stanotte. Andiamo nei dettagli, ricordando sempre che trattasi di tendenza e che

Stanotte saranno possibili piovaschi sul settore costiero orientale della provincia, per capirci meglio diciamo da Cefalù verso Messina. Domani sul nostro territorio la giornata sarà caratterizzata da cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Precipitazioni più probabili e più corpose al pomeriggio (anche se non si esclude qualcosa al mattino), specie sull’entroterra. Il capoluogo, parlando di precipitazioni, sulla carta è ai margini del grosso; tuttavia, come detto, soprattutto nel pomeriggio vi potrebbero essere condizioni più favorevoli alle piogge.

Venti: moderati, a tratti intensi, di Grecale. Temperature in diminuzione, mari da poco mossi a mossi col passare delle ore.Mercoledì avremo ancora nuvole ma bassa possibilità di piogge. Temperature in ulteriore calo con massime non oltre i +24°C circa. Grecale ancora sostenuto e Tirreno mosso. Giovedì e venerdì avremo condizioni sostanzialmente invariate con cielo parzialmente nuvoloso, prevalenza di ventilazione settentrionale, temperature stazionarie se non in ulteriore lieve ribasso nei valori minimi giovedì e moto ondoso via via in attenuazione. Ci attendono in sintesi, dopo il passaggio perturbato, giornate fresche: giovedì per esempio saremo sotto le medie del periodo di circa 4°C.

