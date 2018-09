Meteo, la settimana inizia con il caldo ma la pioggia è in agguato

Bentrovati amici di PalermoToday, la settimana che si chiude oggi ci ha riportato la pioggia che tanto si era fatta attendere dopo la prima metà di settembre prevalentemente soleggiata eccezion fatta per pochi fenomeni sulle aree interne della nostra provincia. La pioggia purtroppo è stata intensa in alcune zone di Palermo con veri nubifragi e conseguenti ed endemici disagi alla circolazione e non solo. Cosa ci riserverà la settimana entrante? Non vi nascondo che tracciare una tendenza per i prossimi giorni è davvero difficile, avremo a che fare infatti sì con un promontorio altopressorio e con caldo, nella norma, diffuso ma anche con infiltrazioni umide che da martedì inizieranno a farsi sentire. In che modo? Apportando instabilità a tratti spiccata con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco. Cerchiamo tuttavia di tracciare una previsione fino a mercoledì, andare oltre al momento non sarebbe serio.

Domani, lunedì, avremo una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube in più nel pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie e nelle medie del periodo, avremo il cosiddetto “caldo umido” ma con valori, come detto, assolutamente “normali”. I mari saranno caldi ed i venti deboli, a regime di brezza lungo la costa.

Martedì a partire dalla tarda mattinata/ primo pomeriggio aumento della

nuvolosità e possibili precipitazioni specie sull’entroterra. Quanto a Palermo e alla costa in genere le possibilità sono inferiori ma ci sono.

Temperature ancora stazionarie e mari ancora calmi o poco mossi.

Mercoledì allo stato attuale sembra essere il giorno peggiore di quelli presi in esame. Già dalla notte e un po’ per tutta la giornata la nostra provincia potrebbe essere interessata da piogge e temporali sparsi, sia sull’entroterra che sulle coste, Palermo quindi inclusa. Se dovessi segnalare un momento “topico” indicherei il pomeriggio: potrebbero aver luogo precipitazioni anche intense, specie sul settore occidentale della provincia. Le previsioni al momento, vista le insidie della configurazione, non possono andare oltre il 70% dell’affidabilità. Per ulteriori aggiornamenti seguiteci su meteopalermo.com o sulla nostra pagina facebook dove aggiorniamo continuamente la situazione. Al prossimo aggiornamento.

