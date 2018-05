E' Maggio ma l'estate va adagio: niente caldo, temperature sotto la media

Bentrovati amici di PalermoToday, siamo al giro di boa di maggio e possiamo dire, senza pericolo di essere smentiti, che il mese sino ad ora non ha mostrato, eccezion fatta per qualche giorno, il suo lato più caldo, anzi, nella prima settimana abbiamo avuto piogge sparse ed in alcuni casi abbondantissime sulla nostra provincia, un fatto questo nient'affatto scontato per maggio. Cosa attendersi dalla seconda parte del mese? Arriveranno i primi caldi estivi? Le classiche prime comparsate dell'anticiclone africano? Per quelle che sono le informazioni in mio possesso la risposta non può che essere netta al momento: no, nessuna ondata di caldo oltre la norma all'orizzonte, anzi.

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da temperature fresche, sotto le medie del periodo almeno sini a giovedì con picco tra oggi e domani quando saremo ben 5/6 gradi sotto media. Non solo, avremo anche una certa instabilità, nulla a che vedere con i fenomeni con cui ha fatto e farà ancora i conti il nord Italia ma qualcosa, in termini di precipitazioni, avremo anche noi. Già questa notte si sono verificati dei piovaschi sparsi, oggi il cielo si presenta in maggior parte nuvoloso, bene, il resto della giornata seguirà il medesimo scenario. Nel pomeriggio possibili piogge su costa orientale della nostra provincia (ad esempio Cefalù), in serata ancora nuvole ma a parte qualche fenomeno localizzato non dovrebbe aver luogo nulla di particolare.

Domani, martedì, fresco al mattino e temperature massime ancora in calo. Il cielo sulla nostra provincia sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, nel pomeriggio non si escludono locali temporali su aree interne in particolar modo sulle Madonie. Mercoledì ancora fresco, localmente freddo, al mattino, ma durante la giornata cielo pressocchè sereno o poco nuvoloso su tutta la nostra provincia. Massime stazionarie. Giovedì situazione identica al giorno precedente, dal punto di vista termico massime in lieve aumento.

Verso il fine settimana si fa strada un aumento termico che porterebbe di poco e per poco le temperature sopra le medie ma non solo, nella giornata di domenica potrebbe esserci anche un peggioramento diffuso delle condizioni, ne parleremo nel prossimo articolo.

Potete trovare altre informazioni, curiosità o dati live su: www.meteopalermo.com