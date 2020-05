Meteo, prove tecniche d'estate: in arrivo scirocco e picchi di calore

Si preannunciano giorni torridi per la Sicilia. Come già anticipato, confermato l'arrivo della prima fiammata estiva anticipata. Già dalla mattina di mercoledì prenderà avvio una notevole avvezione (processo di trasferimento orizzontale nell'atmosfera ndr) calda a tutte le quote, innescata da una profonda depressione in stallo sulla penisola iberica che costringerà la massa d’aria molto calda d’origine sahariana a risalire verso il centro-sud. L’ondata raggiungerà il suo picco sui settori tirrenici nella giornata di giovedì, mentre venerdì i picchi si raggiungeranno sull’entroterra e zone ioniche; temperature comunque in forte sopra medica anche nel weekend, seppur con maggiori incertezze.

Quali conseguenze? Mercoledì e giovedì arriveranno venti di Ostro/Scirocco anche forti (fino a 60-70 km/h) su buona parte dei settori tirrenici; la presenza di “venti di caduta” in discesa dai rilievi con conseguente effetto favonico sul settore tirrenico, specialmente palermitano, potrà fare schizzare le temperature già sopra i 30 gradi mercoledì ma soprattutto giovedì, quando si potrebbero superare abbondantemente i +35°C! L'arrivo dei venti di caduta si tradurrebbe pertanto in condizioni di caldo torrido, con valori di umidità relativa estremamente bassi.

Non mancheranno tuttavia nubi in entrambi i giorni (le classiche “velature”, nuvolosità medio-alta stratificata), che renderanno il cielo spesso lattiginoso, con eventuali ma sporadiche pioviggini “fangose” a causa del pulviscolo sahariano in sospensione.

Due fattori però potrebbero limitare in parte il rialzo termico: l’eventuale presenza di brezze (specialmente mercoledì) lungo le coste e l’ampia nuvolosità in transito sull’Isola. In particolare nell’area di Palermo, l’eventuale iniziale prevalenza della brezza mercoledì potrebbe in un primo momento mantenere le temperature attorno o sotto i 30 gradi.

Al contempo, è da segnalare infine che le zone ioniche e quelle interne in quota risentiranno decisamente meno della calura nella prima fase con massime solo attorno ai 27/30 gradi, un po’ più alte giovedì; ma questi settori sperimenteranno il loro “picco” tra venerdì e sabato.

