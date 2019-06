Meteo: prosegue la fase fresca, nel weekend possibili picchi di caldo

Bentrovati lettori di PalermoToday, finalmente torniamo a parlare solo di meteo. Allora, giugno sin qui è stato caldo, a tratti molto caldo, e quasi costantemente sopra le medie del periodo. Una cosa che non ho mai spiegato è cosa si intenda per “medie del periodo”: si parla di media termometrica trentennale. Il dato resta naturalmente assolutamente rilevante per un paragone ma non va inteso come assoluto, è indubbio infatti che 30 anni non sono 80 e più anni si hanno più condizioni diverse si sono registrate ed assimilate nella media finale.

Torniamo all’attualità: tra ieri ed oggi siamo tornati su valori “normali” per il mese, ci troviamo però a vivere una breve pausa visto che nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire sensibilmente e con continuità. Ad oggi è nel weekend che raggiungeremo l’apice di questa nuova fase calda: sabato e domenica è lecito attendersi temperature massime diffusamente oltre i +36/+37°C con possibili picchi ben superiori. Sulla costa tirrenica avremo il solito rebus: la brezza riuscirà a contrastare l’avanzata calda? Parrebbe di sì, almeno da oggi a venerdì. Tra sabato e domenica la ventilazione meridionale sarà un po’ più incisiva sull’entroterra e quindi il rischio di “sfondamento” sulla costa esiste.

Qualora si verificasse tale ipotesi, in pieno giorno, le aree pedemontane di Palermo salirebbero velocemente attorno i +36/+37°C come pure la zona di Partinico/Borgetto ed il comprensorio tra Termini Imerese e Cefalù. In caso contrario proseguirebbe il caldo afoso. Vi ricordo, ed ormai lo farò in modo ancor più incisivo che in passato, che questa tendenza ha una affidabilità che va calando giorno dopo giorno, per il weekend siamo attorno al 60/70%, vi invito per questo a tenervi informati sul nostro sito meteopalermo.com o sulla nostra pagina Facebook “Associazione MeteoPalermo Onlus”.

Infine, ma non per importanza, cieli e mari: qualche nube tra venerdì e sabato con possibili blandi piovaschi sabato mattina sull’estrema area occidentale della provincia. Per il resto sole dominante. Mari calmi o quasi calmi senza null’altro da segnalare.