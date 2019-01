Un'entusiasmante Palermo by Night, aspettando... Cristian Marchi

Cristian Marchi è in arrivo a Palermo, sulla console del Country. A fare da apripista al dj più acclamato del momento in Italia sarà oggi - sabato 12 gennaio - la serata per eccellenza del gruppo Tnos. Si chiama Palermo by Night ed è il simbolo del tipo di spettacolo che l'agenzia messa su da Alessandro Cocco e Daniele Papa ha creato per la città.

L'appuntamento è al Country di viale dell'Olimpo, la location scelta da Tnos per il sabato. «Palermo by Night - spiega Alessandro Cocco - è uno show completo, con l'animazione che si mescola alla musica e alla danza. Un mix entusiasmante». Dalla console partirà una sorta di braccio-passerella che consentirà di avvicinare gli artisti al pubblico, di fondere le performance con i movimenti dei ragazzi in pista, che peraltro sposano senza tentennamenti il tipo di proposta. «Il sabato - dice la ventenne Allegra La Tona, intervistata durante il primo party del 2019, lo scorso week-end - io sono sempre presente alle serate Tnos, perché puntano molto sull'intrattenimento e riescono così a tener viva la movida palermitana. Gli organizzatori sanno come farci divertire in modo sano ed originale, creando scenari suggestivi con temi sempre diversi, che non annoiano mai il pubblico. Mi sento al sicuro, come stare a casa».

Chapeau a chi ama il ballo senza sballo. Proprio come Cristian Marchi, sulla breccia non solo per la sua musica, ma anche per il messaggio contro gli eccessi lanciato proprio a Palermo qualche anno fa. Il deejay e producer mantovano suonerà in Sicilia sabato 19. E sarà l'ennesima chicca di un progetto che già nel corso del 2018 ha portato artisti di grande fama in città. Stasera, per Palermo by Night, sulla console del Country si alterneranno Riccardo Barbaro ed Eddy dj. Vocalist e presentatore dello spettacolo Danilo Martines. Le coreografie sono a cura del corpo di ballo di Tnos.