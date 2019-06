Mal d’Africa, il nuovo videoclip dei Tre Terzi

Mal d’Africa è il titolo del nuovo videoclip dei Tre Terzi, disponibile dal 21 giugno su Youtube. Il video (prodotto da Patridà Records, con le riprese di Pietro Vaglica, Mauro Messina e Giovanni Busetta) è stato girato a Palermo e Terrasini, tra le vie del centro storico per passare al Nautoscopio, a Sanlorenzo Mercato e alla Baia di San Cataldo, a Terrasini.

«L’obiettivo di questo video - spiega Claudio Terzo, voce della band palermitana - è abbattere e superare le barriere che dividono popoli ed etnie, attraverso la musica». Basta leggere il testo per rendersene conto. «Per rappresentare questo concetto - prosegue Terzo - abbiamo incontrato a Palermo gente proveniente da tutto il mondo a cui abbiamo chiesto di cantare “Euaiè Euaià”, tenendo dei cartelli che raffigurano l’unione tra i popoli, l’amore e la condivisione. Il video inizia con mia sorella, Jennifer Addae, autrice del ritornello Euaiè Euaià».

A Claudio Terzo (chitarre e voce) si affiancano Diego Tarantino (basso e cori), Ferdinando Moncada (chitarre e cori) e Nicola Liuzzo (batteria e cori), con la collaborazione di Raymond Wright, autore della parte rap del brano. Nel video è presente la coreografia ideata da Mara Rubino del centro Danza In punta di Piedi.

I Tre Terzi nascono a Palermo nel 2009. In questi dieci anni hanno condiviso il palco con Niccolò Fabi, Alberto Fortis, Lello Analfino, Giuseppe Milici, Gareth Brown, Red Ronnie. Hanno partecipato alle finali Fiat Music Tour al Teatro Ariston di Sanremo e alle selezioni per partecipare al Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma e hanno presentato il loro primo disco, dal titolo Tre Terzi (2014), registrato e mixato da Riccardo Piparo presso Lab Music, al Circolo degli artisti di Roma e con un concerto sold out al Teatro Golden di Palermo. Nel 2018 è uscito il secondo disco, Andata e Ritorno.