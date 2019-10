Le Lampare dei Tre Terzi al Sanlorenzo Mercato

Nel giorno dell'uscita dell'uscita del nuovo videoclip dei Tre Terzi, la band palermitana capitanata da Claudio Terzo, arriva l'esibizione live al Sanlorenzo Mercato (via San Lorenzo 288, venerdì 18 ottobre, start ore 22, ingresso gratuito). Il videoclip è quello di Lampare (prodotto da Patridà Records), nuovo singolo estratto dall’ultimo album, Andata e Ritorno. Il video è stato realizzato con la tecnica illustrativa della sand art a cura di Erica Abelardo.

La band (Claudio Terzo voce e chitarra, Ferdinando Moncada chitarra, Diego Tarantino basso, la collaborazione di Ferdinando Piccoli alla batteria) da anni si esibisce in decine di date in Sicilia e nel resto d'Italia e ha già condiviso il palco con artisti del calibro di Niccolò Fabi, Alberto Fortis, Lello Analfino, Gareth Brown, Goran Bregovic. Nel giugno scorso i Tre Terzi si sono anche esibiti live nel pre-show del Concertone di Radio Italia, sul prato del Foro Italico.

Ferdinando Moncada, autore del brano, racconta così il significato di Lampare: «Dall'estasi contemplativa, provocata da uno scorcio marittimo in una sera di mezz'estate, parte una riflessione sulla pace come condizione dell'essere, sulla labilità della vita, sull'uomo e il suo continuo affannarsi in un disperato anelito d'amore in mezzo alle lotte che non smettono mai. Un momento di pace, una parentesi musicale che ti porta in altri pianeti che per un attimo ti fa dimenticare che l’uomo, a volte, sceglie di stare dalla parte sbagliata».