La festa di Altavilla tra birra, cibo da strada, musica e cabaret

Una festa della gastronomia e della birra, condita da musica e comicità. Una giornata da vivere per strada, nel cuore di Altavilla Milicia, assieme a beniamini del pubblico come I 4 Gusti e I Tossico Divertenti, oppure ai protagonisti della musica elettronica e dell’hip hop, da Dj Taz al giovanissimo rapper Spika alla cantante Celo. Si chiama Street Beer & Food Fest, è la manifestazione organizzata domenica 6 maggio dall’Associazione Commercianti di Altavilla. «Una strada, una lunga tavolata, un luogo capace di aggregare la gente al di là delle barriere sociali, del chi siamo e da dove veniamo», filosofeggia il presidente Vincenzo Balli, nel dare notizia dell’evento. «Colori, odori e degustazioni», si legge nel comunicato dell’associazione, che annuncia anche la presenza di un’area giochi per i più piccoli, il servizio più desiderato dalle giovani coppie con bambini. E poi concerti, cabaret e artisti da strada. L’appuntamento è in via Loreto, a partire dalle 16. L’ingresso è gratuito.

L’attrazione, neanche a dirlo, saranno loro, Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro, ovvero I 4 Gusti, quelli di Sicilia Cabaret, di Zelig, di Made in Sud. E soprattutto quelli di E ch’è fari, mi cc’e sciarrari? e di tanti altri tormentoni ormai entrati nel modo di parlare del pubblico. Hanno coinvolto i più noti comici di Palermo per la realizzazione del loro video Minchia chi sugnu fusu, un inno alla pace e alla fratellanza, che in pochi mesi ha già raggiunto le 345 mila visualizzazioni su YouTube.

I Tossico Divertenti di Bagheria, un misto fra Elio e le Storie Tese e Le Cozze, arricchiranno lo show con la loro musica scanzonata e coinvolgente, con incursioni nel dialetto siciliano e nel lessico popolare. Un repertorio che da più di quindici anni cattura il pubblico. Ritmi elettrizzanti anche con la musica di Spika (alias Francesco Quartararo), giovane rapper palermitano che si addentra nel sociale con i suoi brani di denuncia e di impegno civile e le sue ambientazioni borgatare. Dj Taz (al secolo Daniele Curaci), forte del bagaglio acquisito anche dalla collaborazione con artisti del calibro di Highlander Dj, farà scatenare il pubblico, unendo alla verve della propria produzione musicale la potenza vocale di Celo (Celeste De Lisi), emergente cantante palermitana, che nelle proposte di Daniele ha trovato la sua cifra artistica.

Musica e cabaret, senza dimenticare la capacità aggregativa del buon cibo da strada e della birra. Radio Action sarà la radio ufficiale della giornata e seguirà tutto lo spettacolo in diretta, con una postazione in loco. Il patrocinio gratuito del Comune di Altavilla completa la cornice.