Christian Tumalan apre Brass in Jazz

Grande attesa per la stagione concertistica Brass in Jazz. Il sipario dello storico teatro Santa Cecilia si tingerà di armonia con le note dell'artista internazionale Christian Tumalan, vincitore del Grammy Award nel 2014 per il suo lavoro come co-leader della Pacific Mambo Orchestra. Ad accompagnarlo sul palco, venerdì 8 e sabato 9 novembre, con doppio turno alle 19 e alle 21.30, l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal resident conductor Domenico Riina.

Una scelta importante quella del Brass Group, che quest’anno ha voluto raddoppiare i concerti in programma nella stagione. L’aumento delle repliche deriva da uno specifico bisogno culturale a cui la Fondazione risponde con un calendario ricco di artisti internazionali, produzioni orchestrali e prime assolute. Tanti i nomi del mondo jazz inseriti per la nuova stagione concertistica del Brass.

Tumalan è stato anche scelto come uno dei migliori tastieristi nel prestigioso Annual Jazz Station Awards-The Best Jazz of 2017. Nato a Celaya, Guanajuato, in Messico, Christian ha studiato pianoforte classico alla Escuela Superior de Música di Città del Messico per un periodo complessivo di dieci anni. Successivamente ha rivolto i suoi interessi allo studio della musica jaz e ha anche sviluppato le sue capacità in pianistica afro-cubana e nell’arrangiamento per le big band, raggiungendo 4 Master professionali in musica, tra cui l'ingegneria del suono. Tumalan ha fatto programmazione del modello Midi e sound design per il leader internazionale in software musicali Native Instruments, una società con sede in Germania. Attualmente l'artista messicano si esibisce attivamente in Centro America e negli Stati Uniti, dove ha lavorato e condiviso il palco con numerosi musicisti importanti, tra cui Arturo Sandoval, Pete Escovedo, Ray Obiedo (Herbie Hancock), Giovanni Hidalgo, Tito Puente jr, Jon Faddis, Dafnis Prieto (ex batterista di Michel Camilo), Karl Perazzo (attuale percussionista di Carlos Santana), Sheila E. (Prince), Alex Acuña, Michael Spiro, Jeff Chambers (Dizzy Gillespie), Calixto Oviedo, Poncho Sánchez, Tommy Igoe, Wayne Wallace, John Santos, Eddie Marshall (Stan Getz), Bill Watrous (Quincy Jones) e Wayne Wallace.

Tra i musicisti inclusi nel cartellone della rassegna il batterista Billy Cobham, icona del jazz in tutte le sue forme, che si esibirà per la prima volta al Real Teatro Santa Cecilia con l’Orchestra Jazz Siciliana. Tra gli altri artisti ci sono Ron Carter, Bianca Gismonti, Raul Midon, ed ancora Desirèe Rancatore, Trijntje Oosterhuis, Laila Biali, Gregory Privat ed altri. Carter, contrabbassista di fama mondiale, presenterà, in esclusiva nazionale, la propria performance esaltando l’eccellenza solistica. Non meno importanti saranno i due concerti d’orchestra che vedranno, come protagoniste originali, due cantanti. La prima, Desirèe Rancatore, che interpreterà, insieme a Carmen Avellone, il songbook che ispira le ricerche sonore per le orchestrazioni curate e dirette da Vito Giordano, direttore della scuola di musica del Brass. La seconda, Trijntie Oosterhuis, cantante dei Paesi Bassi molto amata da Vince Mendoza, che presenterà una raccolta di brani che l’hanno resa famosa nel resto del mondo. Ed ancora, il chitarrista Francesco Buzzurro, uno dei più apprezzati e poliedrici chitarristi italiani, votato dalla rivista di settore Musica Jazz come uno dei più talentuosi del panorama internazionale.