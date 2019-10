Giacomo Tantillo per il via alla rassegna Balata Jazz

Torna la rassegna musicale Balata Jazz curata dal maestro Mimmo Cafiero: si parte lunedì 14 ottobre con l’esibizione di Giacomo Tantillo & Friends. La formazione (Giacomo Tantillo, tromba; Roberto Gervasi, fisarmonica; Davide Inguaggiato, contrabbasso; Fabrizio Giambanco, batteria), attraverso una coesione musicale consolidata dalle precedenti comuni esperienze, propone un repertorio di standard del jazz e alcune song della musica popolare moderna, italiana ed internazionale, con il filo rosso dell’armonizzazione jazzistica. Giacomo Tantillo ha 33 anni ed è nato Palermo. È docente di tromba e tromba jazz presso gli istituti Toscanini di Ribera e Cassarà/Guida di Partinico.

Per il secondo anno consecutivo la direzione artistica del Balata Sicilian Experience di via Roma, che ospiterà la rassegna, è affidata a Claudio Terzo e all’etichetta discografica palermitana Patridà Records (fondata dallo stesso Terzo assieme a Dario Ricolo): oltre al Balata Jazz, il cartellone prevede anche l’appuntamento tutti i giovedì con la musica di qualità del Balata Original Sound. Il venerdì appuntamento con le band tributo e con i gruppi più popolari a Palermo. «Anche quest’anno darò ampio spazio a progetti originali, a suoni nuovi, alla musica jazz e a chi ha tanto da dire qui in città e non solo», spiega Claudio Terzo. I concerti jazz avranno inizio alle 21.30, l'ingresso è libero.