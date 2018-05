Musica made in Sicily, tutto in una notte

Dai big della musica palermitana alla star catanese Mario Venuti, dall’astronauta Luca Parmitano all’Orchestra a plettro del Conservatorio di Palermo, dai bambini delle scuole al giovane pianista e compositore Giovanni Di Giandomenico: tre giorni di festa con trasmissioni in diretta streaming, concerti, spettacoli per i bambini delle elementari. E un talk sulla storia della radio in Sicilia a partire dall'esperienza del Dopoguerra, con contributi audio e video storici. Ad organizzare la manifestazione le radio specializzate firmate Rai (Radio Classica, Radio Kids, Radio Techetè e Radio Tutta Italiana), che da martedì 15 a giovedì 17 maggio saranno a Palermo con programmi live, collegamenti, eventi con il pubblico, concerti, registrazioni e l’iniziativa «Porte Aperte». Le trasmissioni saranno trasmesse in diretta streaming sui siti delle radio.

Martedì 15 maggio alle 21, all’auditorium della sede Rai di viale Strasburgo, l’appuntamento con la musica. Un concerto che permetterà di radunare i grandi artisti palermitani e altri grossi nomi provenienti dalle altre province dell’Isola. Ci saranno gli ex Denovo Mario Venuti e Luca Madonia e il poliedrico musicista ennese Mario Incudine, (ex Taberna Mylaensis), Lello Analfino dei Tinturia, con il suo rock siculo, e le big della voce soul-blues Alessandra Salerno e Daria Biancardi, la Cirrone Band (Alessandro Cirrone, chitarra e voce; Bruno Cirrone, basso e voce; Mirko Cirrone, chitarra e voce; Daniel Bellina, batteria) con le sue sonorità stile Beatles di recente portate in tour in Inghilterra, e i Tamuna (Marco Raccuglia, chitarra e voce; Giovanni Parrinello, tamburello, cajòn e percussioni; Charlie Di Vita, chitarra; Riccardo Romano, basso) dall'inconfondibile repertorio che fonde soul, rhythm and blues e folk siciliano.

Mercoledì 16 maggio, alle 18, spazio a Qui Radio Palermo, un viaggio per ripercorrere attraverso suoni e immagini la storia della radio a Palermo sotto l’egida di Radio Techeté, con le musiche originali del pianista e compositore Giovanni Di Giandomenico (classe 1993) e la conduzione di Andrea Borgnino.

Giovedì 17 maggio al mattino l’appuntamento per i più piccoli, riservato alle scuole. La giornata chiamata Porte Aperte avrà inizio alle 11,30. Protagonisti Armando Traverso e lo speciale Big Bang di Radio Kids con i bambini delle scuole siciliane, le marionette e un ospite speciale, l’astronauta siciliano Luca Parmitano. In serata, alle 20,30, il concerto di Radio Classica In punta di plettro con l’orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini diretta da Emanuele Buzi.

«È il terzo appuntamento che realizziamo con le sedi regionali della Rai. La radio da sempre è il mezzo più vicino alla gente e, proprio per questo – commenta Roberto Sergio, direttore di Rai Radio – abbiamo immaginato di portare le nostre radio a contatto con le persone, grazie anche alla disponibilità dataci dalla sede di Palermo. Un’opportunità per arrivare direttamente agli ascoltatori e festeggiare in Sicilia la radio in tutte le sue forme, anche quelle attuali più verticali e moderne».