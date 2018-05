Nasce la band tributo a Morandi "Uno su Mille"

Uno su mille ce la fa: ce l’ha fatta anche Sasà Taibi, che da stasera - giovedì 31 maggio - porta in giro per Palermo una nuova band tributo, stavolta dedicata a uno dei cantanti più longevi del panorama italiano, Gianni Morandi. Il primo concerto - dalle 21,30 - nell’ambito delle manifestazioni della Fiera del Mediterraneo. Nome della band? Facile: Uno su Mille.

La band è composta dallo stesso Sasà Taibi (voce), Pako Valenza (chitarra), Enrico Salerno (batteria), Abramo Gambino (basso), Manlio Pindaro (tastiere). Il live passerà in rassegna tutti i successi principali del cantante bolognese da Fatti mandare dalla mamma a Non son degno di te, da Banane e lamponi, da sempre una delle hit delle esibizioni live di Sasà Taibi, a C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, l’inno di una generazione che sognava pace, amore e rivoluzione. Con un pizzico di rock’n’roll. Ovviamente non mancherà Uno su mille, il brano che ha originato la scelta del nome del gruppo.

Il concerto fa parte del calendario di eventi curato da Rta in occasione della 67esima edizione della Fiera campionaria del Mediterraneo 2018 e sarà in onda in diretta sulle frequenze e i canali televisivi di Radio Tivù Azzurra e in contemporanea sul canale regionale 90 di Cts.