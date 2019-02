Alessandra Zerbo vola alle sfilate di Milano

Una modella palermitana alla settimana della moda di Milano griffata Volskwagen. Si chiama Alessandra Zerbo, ha solo sedici anni, è alta 1,77 metri ed è una delle modelle della Vanity Models Management, guidata dal monrealese Francesco Pampa. Questa domenica - 24 febbraio - Alessandra, studentessa del terzo anno dell'Industriale Majorana, parteciperà al Volkswagen International Fashion Week Autocogliati Milano.

Si tratta di un evento abbinato alla settimana della moda milanese. Alessandra indosserà con la classe che la connota gli abiti della collezione dello stilista agrigentino Cristoforo Vizzini. A sfilare con la ragazza palermitana, si legge in un comunicato stampa dell'agenzia di moda, ci sarà un’altra siciliana, l’agrigentina Nadia Vizzini, pure lei proveniente dalla scuderia della Vanity.

«La partecipazione di Alessandra Zerbo a questo appuntamento è per noi motivo di grande vanto», afferma Pampa che ricorda un altro risultato ottenuto dalla Vanity recentemente, la presenza di cinque modelle a The Chamber of Fashion Malta. «Non posso che ringraziare - aggiunge il numero 1 della Vanity - Salvatore Di Betta, che collabora con noi da diversi anni seguendo le ragazze in tutto il Paese attraverso la Piccy Models, così come la Maxservices Web Agency, amministrata da Massimiliano Vicari, che cura tutti gli aspetti grafici e social. Un plauso a Cristoforo Vizzini per lo stile del suo brand haute-couture d’alta sartoria elegante, per certi versi anche aggressivo. Grazie ai tagli e ai preziosi ricami, impera su ogni abito l'immagine di una donna forte. E questo nonostante la sua giovane età, appena 21 anni». Domenica a Milano Vizzini presenterà la sua collezione Empress.