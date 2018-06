Miss Reginetta d’Italia, Chiara Meschisi vince la IV tappa del concorso nazionale

Alla Fiera del Mediterraneo si è svolta IV tappa siciliana del concorso nazionale Miss Reginetta d’Italia. La manifestazione è stata organizzata dalla agenzia Leone&Co. Srl con la presentatrice e cantante Irene Filippone. Dopo le tre uscite, da parte delle miss, ossia Casual, Elegante e Costume, la giuria tecnica, ha stilato la classifica definitiva della tappa: prima Chiara Meschisi, dietro si sono piazzate Giorgiana Chiarello, Elena Licciardi, Michela Di Giovanni e Laura Di Caccamo.

Durante la serata si sono esibite le bambine della danza orientale, coordinate dalla maestra Gessica Rizzuto della Asd Ballet School e il cantante Cristian Cabuca. Si ringraziano per la collaborazione: Maria Emanuela Bottitta per il trucco, Maria D’Amico per il parrucco, la stilista Ivana Todaro per gli splendidi abiti che hanno sfilato e il direttore nazionale dei talent Dott. Giuseppe Messina.

La finale regionale si terrà il 20 agosto nello splendido porto turistico di Marina di Ragusa per poi raggiungere la finale nazionale che si terrà dal 4 al 7 settembre a Cervia (RA).



